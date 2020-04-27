Ramazan Pidesi tarifi ve malzemeleri | Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır?

Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından sofraların vagzeçilmesi Ramazan Pidesi tarifi araştırılmaya başlandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının devam ediyor olması ve birçok kişinin çalışma hayatını evde sürdürüyor olması nedeniyle ekmek ve pide tarifleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Evde pide nasıl yapılır? Ramazan pidesi için hangi malzemeler gerekli?

RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI, RAMAZAN PİDESİ TARİFİ

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.

Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.

Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.

Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.

Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.

Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

Bir paket maya (25g)

2 su bardağı ılık süt

yarım tatlı kaşığı şeker

yarım su bardağı ılık su

yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği

1 yemek kaşığı tuz

5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)

Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un

5-6 yemek kaşığı su

(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)

Üstüne sürmek için :

bir yumurta sarısı

bir yemek kaşığı sıvı yağ

1 yemek kaşığı süt

1 tatlı kaşığı yoğurt

Bolca susam,

çörek otu