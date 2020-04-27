Ramazan Pidesi tarifi ve malzemeleri | Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır?
Ramazan ayının vazgeçilmezleri arasında olan pide Ramazan ayının gelmesi ile araştırma konusu oldu. Ramazan ayında sofraların olmazsa olmazları arasında yer alan ramazan pidesi evde nasıl yapılır, tarifi ve malzemeleri nelerdir sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Peki Evde Ramazan Pidesi nasıl yapılır, hangi malzemeler gerekli?
Ramazan ayının gelmesi ile vatandaşlar tarafından sofraların vagzeçilmesi Ramazan Pidesi tarifi araştırılmaya başlandı. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının devam ediyor olması ve birçok kişinin çalışma hayatını evde sürdürüyor olması nedeniyle ekmek ve pide tarifleri vatandaşlar tarafından sıkça araştırılıyor. Peki Evde pide nasıl yapılır? Ramazan pidesi için hangi malzemeler gerekli?
RAMAZAN PİDESİ YAPILIŞI, RAMAZAN PİDESİ TARİFİ
Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.
Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.
Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.
Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.
Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.
Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.
Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.
Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin
Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.
RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ
Bir paket maya (25g)
2 su bardağı ılık süt
yarım tatlı kaşığı şeker
yarım su bardağı ılık su
yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği
1 yemek kaşığı tuz
5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)
Hamura sekil vermek için;
1 yemek kaşığı un
5-6 yemek kaşığı su
(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)
Üstüne sürmek için :
bir yumurta sarısı
bir yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı yoğurt
Bolca susam,
çörek otu