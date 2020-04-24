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24.04.2020 - 11:46 |

Ramazan pidesi yapımı - Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? İşte Malzemeleri ve tarifleri...

Ramazan pidesi yapımı araştırılmaya başladı. Ramazan ayı başladı ve özlenen lezzet olan Ramazan pidesi nasıl yapılır sorusu ilk günden büyük ilgi görmeye başladı. Evde ramazan pidesi yapmak isteyenler, ramazan pidesi hamuru malzemelerini ve tarifleri için harekete geçti. İşte ramazan pidesi yapılışı, püf noktaları...

Ramazan pidesi yapımı - Ramazan pidesi hamuru nasıl yapılır? İşte Malzemeleri ve tarifleri...

Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetleri arasında bulunan ve özellikle Ramazan ayında tüketilen Ramazan pidesinin yapımı merak konusu oldu. Evde ramazan pidesi yapmayı denemek isteyenler, ramazan pidesi nasıl yapılır, ramazan pidesi tarifleri,ramazan pidesi hamuru için malzemeler nelerdir? Ramazan pidesi, Türk mutfağında yer alan bir çeşit mayalı, yassı ekmektir. Peki nasıl yapılır işte ramazan pidesi yapılışı...

RAMAZAN PİDESİ YAPIMI - RAMAZAN PİDESİ HAMURU NASIL YAPILIR?

Derin bir kaba maya, süt ve şeker ekleyerek 10 dakika bekletin ve mayanın eridiğine emin olun.

Sırasıyla diğer malzemeler ekleyin. Hamur yoğurulur ve kıvama geldikten sonra 40 dakika mayalanması bekleyin.

Hamur 2 veya 3 parçaya bölün.

Tezgaha un serpin ve her parçayı alıp açın.

Açtığınız hamuru yağladığınız tepsiye koyun.

Elinizi unlu sulu karışıma batırarak hamura şekil verin.

Hamuru mayalanması için yarım saat bekletin ve tekrar şekil verdiğimiz kısımlarına önce yaptığımız işlemi uygulayın ve çatal yardımıyla delikler oluşturun.

Üstüne sos sürülür ve bolca susam, çörek otu serpin

Önceden ısıtılmış 200 derecede kızarana kadar pişirin.

RAMAZAN PİDESİ MALZEMELERİ

Bir paket maya (25g)
2 su bardağı ılık süt
yarım tatlı kaşığı şeker
yarım su bardağı ılık su
yarım çay bardağından biraz fazla sıvı yaği
1 yemek kaşığı tuz
5. 5 su bardağı un (gerekirse ilave edilebilir)
Hamura sekil vermek için;

1 yemek kaşığı un
5-6 yemek kaşığı su
(unu ve suyu iyice karıştırın sıvı bir karışım olması lazım gerekirse su ilave edilebilir)
Üstüne sürmek için :

bir yumurta sarısı
bir yemek kaşığı sıvı yağ
1 yemek kaşığı süt
1 tatlı kaşığı yoğurt
Bolca susam,
çörek otu

 

İşte YouTube'a yüklenen ilk video!Youtube'un üç kurucusundan biri olan Bangladeş asıllı Jawed Karim siteye 'Hayvanat bahçesinde ben' başlıklı ilk Youtube videosunu 15 yıl önce 23 Nisan 2005 tarihinde yükledi.
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