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17.02.2020 - 17:22 |

Red Bull SoundClash 17 Nisan'da KüçükÇiftlik Park’ta!

Aynı anda karşılıklı sahnelerde, iki dev sanatçı… Türkiye müzik tarihinin en büyük çarpışması Red Bull SoundClash, 17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta.

Red Bull SoundClash 17 Nisan'da KüçükÇiftlik Park’ta!

Red Bull SoundClash, yetenek, yaratıcılık ve elbette müziğin sınırlarını zorlamaya geliyor. KüçükÇiftlik Park’ta kurulacak karşılıklı sahnelerde Türkçe pop müziğinin iki büyük isminin karşı karşıya geleceği ve tüm süper güçlerini sergileyeceği bu düello, Türkiye müzik tarihinin en büyük çarpışması olarak akıllara kazınacak.

Seyircinin coşkusunu alkışmetre ölçecek

4 ayrı rauntta, sanatçılar bilinen şarkıları duyulmamış bir şekilde düzenleyecek ve kendi tarzlarından esintiler katarak özgünleştirecek. Red Bull SoundClash’te seyircinin coşkusunu ise alkışmetre ölçecek.

Bir şarkı 2 farklı yorum

İlk rauntta farklı yorum tarzları sahnede olacak. Sanatçılar, kendilerine ait olmayan farklı türdeki ortak bir şarkıyı kendi tarzlarında yorumlayacak.

Şarkılar doğaçlama olarak seyirciyle buluşacak

İkinci turda iki sanatçı da birbirlerinin şarkılarını söyleyecek. Fakat bu sıradan bir cover performansı olmayacak. Zira her sanatçı önce kendi şarkısını söylemeye başlayacak ve performansın yarısında rakibi şarkıyı nakarattan devralıp kendi tarzıyla tamamlayacak.

Bilinen şarkılara yeni yorumlar

Üçüncü turda sanatçılar kendi şarkılarından üç tanesini seçip söyleyecek. Ancak tek bir farkla… Her sanatçı kendi şarkısını daha önce denenmemiş bir tarza göre uyarlayarak seslendirecek.

Sürpriz konuklar

Son turda ise her sanatçı sürpriz bir konuğu sahneye davet edip birlikte performans sergileme şansına sahip. Belki de sürpriz konuğun katkısı geceye damga vuracak.
Sanatçılar çok yakında açıklanacak

Başından sonuna her anı sürprizlerle dolu olacak bu çarpışmada; hem seyirciler hem de sanatçılar eğlence ve rekabetin tadını çıkaracak. Türkçe pop müziğinin iki dev isminin kim oldukları ise çok yakında açıklanacak. Etkinliğe ilişkin daha fazla detay için Redbull.com.tr/soundclash adresini ziyaret etmek mümkün.

Avantajlı biletler satışta

17 Nisan’da KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek ve iki büyük ismin seyirciler huzurunda canlı düellosuna sahne olacak bu benzersiz müzik deneyiminde şimdiden yerini almak isteyenler için biletler, Biletix’te. Avantajlı fiyatlarla satışa sunulan biletler için ise Biletix.com/etkinlik/ZRDB1/TURKIYE/tr#tab1 adresine ulaşmak yeterli.

 

 

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