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13.02.2020 - 10:44 |

Roma’yı bu kez Don Kişot’la keşfedin

İtalya’nın tarihi başkenti Roma’yı unutulmaz bir deneyimle keşfetmeye ne dersiniz? Özgün ve butik turlarıyla öne çıkan Sacred7 Travel, alt markası Sanatla Randevu kapsamında sizleri bu kez, uzun yıllardır İtalya’da sahne alan usta oyuncu Serra Yılmaz’ın Don Kişot oyunu ile Roma’ya davet ediyor.

Roma’yı bu kez Don Kişot’la keşfedin

Özgün ve butik turlarıyla misafirlerine her zaman farklı deneyimler sunan Sacred7 Travel’ın alt markası Sanatla Randevu, bu kez de sizleri unutulmayacak anılar oluşturabileceğiniz bir Roma gezisine davet ediyor.

Sacred7 Travel- Sanatla Randevu kapsamında, ‘Serra Yılmaz ile Roma’ adıyla 27-29 Mart tarihleri arasında Roma turu gerçekleştiriyor. Bu turda, başkent Roma’nın tarih ve sanat kokan sokakları ile turistik mekanlarında dolaşmanın yanı sıra usta oyuncu Serra Yılmaz’ın oyunu Don Kişot’la geçmiş yüzyıllara da uzanacaksınız.

SERRA YILMAZ İLE HEM OYUN HEM SOHBET

Uzun yıllardır İtalya’da tiyatro sahnesine çıkan usta oyuncu Serra Yılmaz, İspanyol yazar Miguel de Cervantes’in ölümsüz eserinden uyarlanan oyunda Don Kişot’un yol arkadaşı Sancho Panza’yı canlandırıyor. Yılmaz’a oyunda, ünlü İtalyan oyuncu Alessio Boni, Marcello Prayer, Pietro Faiella’nın aralarında olduğu deneyimli oyuncular eşlik ediyor.

Sanatla Randevu misafirleri, hep birlikte Don Kişot’un izlenmesinin yanı sıra usta oyuncu Serra Yılmaz ile sohbet etme imkanına da sahip olabilecek.

 

 

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