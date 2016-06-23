Sade ve kolay domates çorbası tarifi - Sütsüz domates çorbası nasıl yapılır?
Mükemmel sade ve kolay domates çorbası yapmaya ne dersiniz? Üstelik sütsüz domates çorbası tarifini sizinle paylaştık. Bu soğuk havalarda yazı hatırlatacak ve kış için hazırladığınız domates konserveleriyle evinizde domates çorbası yapımı oldukça basit. Peki, domates çorbası nasıl yapılır? İşte sade, kolay ve sütsüz domates çorbası tarifi...
Kış için hazırladığınız domates konserveleriyle sade ve kolay domates çorbası yapmaya ne dersiniz? Özellikle sütsüz domates çorbası tarifi birçok kişi tarafından internette aranıyor. Domates çorbası tarifleri arasında; kremalı domates çorbası, sütlü domates çorbası, şehriyeli domates çorbası ve sütsüz domates çorbası tarifi bulunuyor. Biz de sizin için sütsüz domates çorbası tarifi paylaştık. Peki, domates çorbası nasıl yapılır? İşte sade, kolay, basit ve sütsüz domates çorbası tarifi...
Domates çorbası malzemeler:
-2 tane rondodan geçirilmiş domates
-1 yemek kaşığı tereyağ
-1 tatlı kaşığı zeytinyağ
-1 yemek kaşığının yarısı domates salçası
-1 yemek kaşığı un
-Tuz, baharat
Üzeri için:
-1 küçük kase rendelenmiş kaşar peyniri
-1 avuç kıyılmış maydanoz
Sütsüz ve kolay domates çorbası nasıl yapılır?
-Geniş bir tencereyi ocağın üzerine koyun ve altını yakın. İçine yağı koyun ve kızdırın.
-Üzerine unu koyun ve iyice kavurun. Başka bir tarafta 2 domatesi rondodan geçirin.
-Domatesleri iyice pürüzsüz hale getirin. Domatesleri ve salçayı kavrulan una ilave edin.
-Yaklaşık 5 dakika iyice kavurun.Domatesleri üzerine 2,5 su bardağı sıcak su dökün.
-İsteyen et su tableti koyabilir veya gerçek tavuk ve et suyu koyun.
-Kaynamaya bırakın yaklaşık 30 dakika domatesler pişene kadar kaynatın.
-Önce harlı ateşte daha sonra kısık ateşte kaynatın.Tuz ve baharatını koyun.
-Miktarları size kalmıştır. Pişen çorbayı servis tabağına alın üzerine kaşar rendesi ve maydanoz serpin.
-Sıcak sıcak servis yapın.
Afiyet olsun.