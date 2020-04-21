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21.04.2020 - 18:09 |

Sarıkanat Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Sarıkanat Balığı Pişirme

Sarıkanat balığı, ülkemizde elde edilebilen balık türlerinden biridir. Oldukça lezzetli bir ete sahip olan bu balık, çeşitli şekillerde pişirilmektedir. Özellikle tavada ve ızgarada hayli lezzetli bir menü haline dönüşebilir. İşte sarıkanat balığının tavada ve ızgarada nasıl pişirileceğine dair tüm detaylar.

Sarıkanat Balığı Nasıl Pişirilir? Tavada Ve Izgarada Sarıkanat Balığı Pişirme

 

Sarıkanat balığını en lezzetli haliyle pişirmek bazı bazı ipuçları vardır. Bunlara dikkat ederek, mükemmel lezzeti yakalamanız çok kolaydır.

Sarıkanat Balığı Nasıl Pişirilir?

Sarıkanat balığı özellikle temmuz, ağustos ve kasım, aralık aylarında yakalanmaktadır. Lüferden biraz daha küçük olan bu balık, çinekop olarak da tanınmaktadır. Balığın pişirilmesinden önce temizlenmesi, özellikle kılçıklarının alınması önemlidir. Bu işlem, balıkçılar tarafından yapılabilir.
Fakat temizlemeyi evde yapılacaksa, dikkatli olunmalıdır. Balığın temizlenmesinde öncelikle karın kısmının kesilerek, tüm organlarının çıkarılması elzemdir.

Pulsuz bir balık olan sarıkanat, bazı sert kılçıklara sahiptir. Pişirmeden önce bu kılçıkların orta boylu bir bıçak ile temizlenmesi önerilir.

Sarıkanat balığının pişme öncesinde marine edilmesi önemli bir detaydır. Bu sayede daha lezzetli ve yumuşak bir hal alır. Bu balığın zeytinyağı, tuz, karabiber ve kekik içerisinde 2 saat kadar bekletilmesi tavsiye edilmektedir. Sarıkanat balığı fırında, tavada ve barbeküde pişirilebilir.

Tavada ve Izgarada Sarıkanat Balığı Pişirme

Sarıkanat balığı, bahsedilen işlemlerden geçirildikten sonra pişirmeye hazır hale gelecektir. Balığı tavada pişirmek için, isteğe göre biraz una veya mısır ununa bulamak mümkündür. Ancak daha sağlıklı bir pişirme açısından un kullanmamak önerilir.

Tavada sarıkanat pişirirken kullanılan yağın kalitesine dikkat edilmelidir. İyi kaliteli bir ayçiçek veya zeytinyağı kullanılabilir. Pişirmeye başlarken yağ tavaya alınır. Yağın iyice ısınması, balığın parçalanmadan pişmesine yardımcı olacaktır. İyice ısınmış tavaya alınan balıklar, önlü ve arkalı olmak üzere kızartılır. Ve yağın fazlasının alınması için kağıt peçete serili bir servis tabağına çıkarılır.

Balığın lezzetinin artması için, tavadan aldıktan sonra sıcak haldeki balıklara bir miktar tereyağı sürmek mümkündür. Böylelikle mükemmel lezzeti yakalayabilirsiniz.

Izgarada sarıkanat pişirmek için ise, yine ızgaranın iyi ısınması elzemdir. Hazırlanan balıklar, ızgaraya alınarak, önlü arkalı pişirilmelidir. Bu pişirme usulünde isteğe göre ızgarada patates, domates, biber gibi sebzeler de pişirilebilir. Balıklar piştikten sonra sebzeler ve salata eşliğinde sıcakken servis edilir.

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