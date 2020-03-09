"Şiddete dur demek yetmez"

Resmi rakamlara göre ülkemizde 2020 yılının ilk iki ayında 47 kadın, şiddete kurban gitti. Şiddete maruz kalan kadınların sayısı ise artmaya devam ediyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde, ‘kadına yönelik şiddete sadece dur demek yetmez’ diyen hazır ofis fikrinin mucidi Servcorp, iş yaşamındaki kadınlara kendini savunma yetisi kazandırmak amacıyla Aikido Kişisel Savunma Eğitimi gerçekleştirdi.

Eğitmen Hakan Tekcandan’ın 30 yılı aşkın savunma sanatları deneyimi, psikologlar, mentörler, tiyatro ve sahne sanatçılarının da katkılarıyla yaklaşık 5 yıl süren bir çabanın ardından ortaya çıkan Aikido Kişisel Savunma Eğitimi, çalışan kadınlara stres yönetimi, otokontrol ve dikkat kazandırırken, Tehlike nasıl fark edilir? Nasıl uzaklaştırılır? Panik kontrolü gibi hayati yetileri de öğretmeyi amaçlıyor.

“Bu eğitimle saldırılardan korunacaklar”

Aikido eğitiminin bir bölümünü Japonya’da alan eğitmen Hakan Tekcandan, Aikido Kişisel Savunma Eğitimi’nin önemini, “Türkiye’de her yıl binlerce kadın şiddete maruz kalıyor. Bu gerçeği kabullenmek her ne kadar zor olsa da bu konuda adım atmamak, önlem almamak yeni kurbanın siz olma ihtimalini güçlendiriyor. 30 yılı aşkın savunma sanatları deneyimi, psikologlar, mentörler, tiyatro ve sahne sanatçılarının da katkılarıyla yaklaşık 5 yıl süren bir çabanın ardından oluşturduğumuz Aikido Kişisel Savunma Eğitimi kadınlara tehlikeden uzaklaşacakları zamanı yüzde 80 oranla sağlıyor” ifadeleriyle anlattı.

“Şiddete karşı sadece dur demedik. Harekete geçtik”

Servcorp Türkiye Direktörü Damla Özgönül, “Servcorp kadın çalışanlarıyla değer kazanan bir kuruluş. Bizler kadınların daha ayrıntılı düşünerek işine karşı daha dikkatli ve daha özverili davrandığına inanıyoruz. Çalışanlarımızın yüzde 82’sini kadınları oluşturuyor. Ülkemizde ve dünyada kadına yönelik şiddet kanıksanamayacak bir gerçek olarak karşımıza çıkıyor. Servcorp kadınları olarak şiddete karşı sadece dur demenin yetersiz olduğunu düşünerek, harekete geçtik. Tüm kadınları bu hareketin bir parçası olmaya, kendini savunma yetisi kazanmaya davet ediyoruz” şeklinde konuştu.

Kadınlar Günü’ne özel düzenlenen Aikido Kişisel Savunma Eğitimi’nde, iş kadınlarına kendini savunma yetisinin dışında, doğru nefes alma, dikkat artırma ve farkındalık hakkında bilgiler paylaşıldı.