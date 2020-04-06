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06.04.2020 - 11:51 |

Tavada brüksel lahanası tarifi - Tavada brüksel lahanası nasıl yapılır?

Evde pratik bir şekilde brüksel lahanası yapmaya ne dersiniz? Tavada brüksel lahanası hem çok sağlıklı hem de yemeklerin yanına çok yakışan ve brüksel lahanasından hoşlanmayanlar için harika bir yemek. İşte Canan Kurban'ın tavada brüksel lahanası tarifi...

Tavada brüksel lahanası tarifi - Tavada brüksel lahanası nasıl yapılır?

Tavada baharatlarla lezzetlendirdiğiniz, yemeklerin yanına çok yakışan pratik brüksel lahanası tarifini sizinle paylaşıyoruz. Canan Kurban'ın paylaştığı bu tarifi mutlaka evinizde deneyin. Peki, tavada brüksel lahanası nasıl yapılır? İşte tavada brüksel lahanası tarifi... 

Tavada brüksel lahanası malzemeler:

-Brüksel lahanası

-Tuz

-Karabiber

-Kırmızı pul biber

-Sarımsak

-Zeytinyağı

Tavada brüksel lahanası nasıl yapılır? 

Canan Kurban'ın tavada brüksel lahanası tarifi videomuzu izleyebilirsiniz.

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