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21.03.2020 - 03:39 |

Trans Yağ Nedir, Nerelerde Kullanılır? Trans Yağ Zararları Nelerdir?

Trans yağ, doymamış bir yağ türüdür. Diğer yağların aksine, trans yağ türleri kolesterol seviyelerini yükseltir ve kalp hastalığı riskini artırır. Sizin için trans yağ nedir, nerelerde kullanılır ve trans yağın zararları nelerdir gibi sıkça sorulan soruları detaylı olarak yanıtlandırdık.

Trans Yağ Nedir, Nerelerde Kullanılır? Trans Yağ Zararları Nelerdir?

Doktorlar ve beslenme uzmanları tarafından en kötü yağ türü olarak kabul edilmektedir

Trans Yağ Nedir?

Bazı et ve süt ürünleri az miktarda doğal olarak oluşan trans yağ içerir. Ancak çoğu trans yağ, bitkisel yağa hidrojen eklenerek ve yağın oda sıcaklığında katılaşmasına neden olan endüstriyel bir işlemle elde edilir.

Hidrojen eklenen yağın bozulma olasılığı diğer yağlara oranla çok daha düşüktür. Tam olarak bu nedenle hidrojen eklenen gıdaların raf ömrü daha uzundur. Bazı restoranlar da fritözlerinde kısmen hidrojenli bitkisel yağ kullanır çünkü trans yağı diğer yağlar kadar sıklıkla değiştirmek gerekmez. Bu tür yağların tümüne trans yağ adı verilir.

Trans Yağ Nerelerde Kullanılır?

Trans yağ, gıda sektöründe pek çok alanda kullanılmaktadır. Başlıca; kek, kurabiye, kraker ve cips gibi atıştırmalık olarak kabul edilen paketli gıdalarda bulunmaktadır. Bunun dışında mikrodalgaya uygun patlamış mısır paketlerinde de yer alır.

Dondurulmuş gıdalarda da trans yağa rastlanmaktadır. Özellikle; milföy, dondurulmuş pizza türü ürünler genellikle trans yağ içerir. Ek olarak, margarin ve kahve kreması gibi ürünlerde de az miktar da olsa trans yağ kullanılmaktadır.

Trans yağların paketli gıdalarda kullanımı dışında restoran ve kafe gibi yemekli işletmelerde de yaygın olarak kullanıldığı bilinmektedir. Hidrojenin yağın ömrünü büyük ölçüde uzatması nedeniyle özellikle kızartmanın yoğun olarak yapıldığı fast food zincirlerinde trans yağ tercih edilmektedir. Kısacası; patates kızartması, çıtır tavuk gibi gıdalar için genellikle trans yağ kullanılmaktadır.

Trans yağ içeren birkaç porsiyon yemek veya paketli gıdalar, toplam trans yağ alımınızı sağlığınızı etkileyecek kadar yüksek bir seviyeye çıkarabilir.

Trans Yağın Zararları Nelerdir?

Özellikle bitkisel yağ ve hidrojenle üretilen trans yağın, sağlık açışından hiçbir faydası olmadığı bilinmektedir. Tam tersi, uzmanlar trans yağ alımınızı mümkün olduğunca düşük tutmanızı önerir.

Trans yağ, öncelikli olarak kalp krizi, felç ve diyabet riskini artırmaktadır. Ek olarak, kolesterol seviyelerini de istenilen düzeylerin çok üstüne çıkarmaktadır ve kimi zaman dolaşım sisteminde bozukluklara yol açmaktadır.

Trans yağ vücuda zarar verdiği için tüketiminden kaçınmak faydalıdır. Kızartma yiyeceklerden uzak durmak ve paketli gıdaların içeriğini kontrol ederek satın almak trans yağ tüketim riskini büyük ölçüde azaltır.

 

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