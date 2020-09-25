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25.09.2020 - 19:57 |

Türk Şef Fatih Tutak 'Dünyanın en iyi 100 şefi' arasına girdi

Türk Şef Fatih Tutak; uluslararası gastronomi topluluğu The Best Chef tarafından belirlenen "Dünyanın En iyi 100 Şefi" arasına girdi. Dünyanın her yerinden ve farklı kategorilerden şeflerin birbirlerini oylamasıyla her yıl yeniden belirlenen ilk 100’e bu yıl 31 ülkeden 34 yeni şef katılırken Türkiye’den giren tek isim Şef Fatih Tutak oldu

Türk Şef Fatih Tutak 'Dünyanın en iyi 100 şefi' arasına girdi
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Türk mutfağında yeni bir dil oluşturan ve eşsiz lezzet deneyimlerini Bomonti'deki şık restoranında misafirleri ile buluşturan Şef Fatih Tutak; dünyanın en iyi restoranlarına uzanan kariyer yolculuğunun gücü ile Türkiye’nin gastronomi tarihini yüceltmeye devam ediyor.

Lokal üreticiler ile çalışarak yemek kültürüne dair içten duruş sergileyen, yerel ürünlerin derinliklerine yoğunlaşan ve geleneksel pişirme tekniklerini araştıran Tutak; geniş hayal gücü ile farklı gastronomik kültürlerin izlerini deneyimleri ile harmanlayarak oluşturduğu özgün tatlarıyla "Dünyanın En İyi 100 Şefi" arasına girdi. 

Dünyanın dört bir yanından alanında uzman şefleri bir araya getirerek sosyal ve özel bir topluluk oluşturan The Best Chef; her sene yılın en iyi 100 şefini belirleyerek gastronomi sahnesine en iyileri sunuyor. Dünyanın en iyi şeflerinden oluşan ağı ile The Best Chef’ te tüm şefler, mutfak uzmanları, fotoğrafçılar, sanatçılar ve mutfağa ilgi duyanlar; bilgi, beceri, deneyim ve başarı kıstaslarına göre birbirlerini oyluyor.

Güvenli anket yolu ile yapılan oylamalarda her yılın en iyi 100 şefi seçilirken 2020’nin en iyileri de bu oylamalarla seçildi. Binlerce kişinin yer aldığı oylama ile listede Türkiye’den yalnızca Türk Şef Fatih Tutak yer aldı.

 

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