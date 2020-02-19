Ufuk Beydemir, ikinci stüdyo albümü Kristal Oda'yı dinleyicisiyle buluşturuyor

2018 yılında profesyonel müzik hayatına ilk albümü “Sevda Gibi” ile adım atan, farklı sesi, tarzı ve harika şarkılarıyla her yaştan müzik dinleyicisinin büyük beğenisini kazanan Ufuk Beydemir, müzikal yolculuğuna 2020 yılında 2. Stüdyo albümü “Kristal Oda” ile devam ediyor. Kayıtlarına Ekim 2019’da Erekli-Tunç ve Tolga Görsev Music Production stüdyolarında başlanan albüm, 5 aylık yoğun kayıt sürecinden sonra 20.02.2020 tarihinde tüm dijital platformlar üzerinden dinleyicileriyle buluşuyor. Camın işlenmiş en kıymetli hali olan “Kristal” adı gibi bu albümün de özünü, adeta varoluş hikayesini simgeliyor. Hem şeffaf, hem kırılgan! Hem parlak, hem karanlık!

Sanatçı yeni albümü “Kristal Oda”yı şu şekilde özetliyor: “Öncelikle söz-müziğini kendi yazmış olduğum bir şarkıyla müzik sektöründe dikkat çekmeyi başarmış ve devamında 11 şarkılık full albüm hazırladıktan sonra ikinci albümde de yine 13 şarkılık full albüm hazırlamış olmaktan gurur duyuyorum. Bu 2000’ler öncesi için gurur duyulacak bir şeyden ziyade müthiş olağan bir durumken günümüzde maalesef bu şekilde varolmak ve ayakta durmaya devam edebilmek ayrıcalıklı bir hal almaya başladı. İşin üretim tarafında olmaktan büyük keyif alan birisi olarak bu savaşa devam edeceğim. İkinci albümüm “Kristal Oda” uzun bir süredir ezberi bozmak istediğim standart müzik normu olarak kabul edilmiş 440 hertz yerine 444 hertz kullanarak kaydedilmiş bir albüm. Çok fazla işin teknik açıklamasına girmeden açıklamak gerekirse 440 hertz insan beynine daha karamsar ve karanlık titreşimler gönderirken, ruhumuzla ve başka ruhlar için yaptığımız müziğin böyle bir bilinçaltı mesajı içermemesi gerektiğini düşünüp, beyne sevgi, huzur ve iyileştirici ses dalgaları gönderdiğine inanılan 444 hertz kullanarak müzik yapmak istedim. Bir müzisyenin kariyeri boyunca gelişimi devam eder, dolayısıyla ikinci albüm tecrübelerimi daha fazla yansıtabildiğim bir albüm oldu. Albümün ismine bir The Doors fanı olarak “Crystal Ship” şarkısından aldığım ilhamla karar verdim fakat sonradan öğrendim ki 2020 kristal çağın başlangıcı olarak adlandırılıyor ve hatta Z kuşağına “Kristal Çocuklar” deniyormuş. Bu inanılmaz rastlantı beni ne kadar doğru bir isim seçmiş olduğum fikrine ulaştırdı. 20/02/2020 tarihinde albümün yayınlanması, 444 hertz kullanılması ve bu albümün isminin “Kristal Oda” olması bana zincirleme harika rastlantıları işaret ediyor.”

13 şarkının yer aldığı albümde 8 şarkının söz ve bestesi Ufuk Beydemir’e ait. “Kendimce Biriyim” adlı eserin sözlerinde yine Ufuk Beydemir ismini görürken, eserin bestecisi olarak sanatçının müzisyen ekibinden ve bu albümün aranjörlerinden Cevdet Berkay Yavuz’un adı öne çıkıyor. Albümün açılışında yer alan “Dünya Gibi” ise yine sözlerini Ufuk Beydemir’in yazdığı, ancak bestesinde ise sanatçıya müzisyen arkadaşları ve albümün aranjörlerinden, Canberk Cebecioğlu, Cihan Reşit Köse ve Cevdet Berkay Yavuz’un eşlik ettiği harika bir power-rock şarkısı olarak dikkat çekiyor.

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Albümün yine önemli lokomotif şarkılarından “Kendimce Biriyim” “Güz Bahçen Ve Sen” ve “O Benim” slow rock, senfonik rock ve power balad türlerine göz kırparken, albümde yer alan “N’aber?”, “Galiba”, “Hadi Bana Gel”, “Dur Yanımda”, “İstesem De” gibi şarkılar, his dünyası, atmosfer, ritim, aranje ve sound yapıları itibariyle son 50 yıllık rock müzik külliyatında yer almış punk, grunge, klasik rock, modern rock, alternatif rock, indie rock gibi bir çok müzik türüne farklı, yenilikçi ve iddialı örnekler sunuyor.

“Kristal Oda” da aynı zamanda sözlerini 70’li yılların en önemli kadın seslerinden, Şenay Yüzbaşıoğlu’nun yazdığı ve dönemin en önemli müzik adamlarından Şerif Yüzbaşıoğlu’nun bestelediği 1974 yılının en büyük hitlerinden “Gerçek Nerede”nin harika bir 2020 yılı uyarlaması da yer alıyor. Albümün bir diğer sürprizi ise 1980’li ve 1990’lı yılların efsanevi pop-rock gruplarından Norveçli A-ha’dan harika bir uyarlama; “Sonsuz Boşluk”. A-ha grubunun 1994 yılında yayınladığı “Velvet” şarkısı Ufuk Beydemir’in sözleri ve genç sanatçı Simge Pınar’ın harika vokalleriyle “Sonsuz Boşluk” adıyla bu kez “Kristal Oda” albümünde yeniden hayat buluyor.

Müzikal prodüktörlüğünü ilk albüm “Sevda Gibi”den de tanıdığımız Tolga Görsev’in üstlendiği albümün idari prodüktörü olarak yine Engin Akıncı’nın ismi ön plana çıkıyor. Albümde elektrik gitar, akustik gitar ve vokallerde Ufuk Beydemir, davul ve vurmalı çalgılarda Canberk Cebecioğlu, elektrik ve e-bow gitarda Ali Can Vatanperver, klavyeli çalgılar ve geri vokallerde Cevdet Berkay Yavuz ve bas gitarda Cihan Reşit Köse yer alırken, aynı ekibin isimlerini albümün aranjelerinde de görüyoruz.

“Kristal Oda” kayıtlarında sanatçı Ufuk Beydemir’e aynı zamanda çelloda Timur Atasever, kemanda Ceren Deniz Sönmez, yaylı tamburda Hasan Kiriş eşlik ederken birçok şarkıda geri vokallerde Ufuk Beydemir, Cevdet Berkay Yavuz, Tolga Görsev ve Simge Pınar’ın isimleri yer alıyor.

Albümün çıkış şarkısı olarak seçilen “İşte Bir Anda” harika sözleri, bestesi, aranjesi ve yenilikçi, farklı sounduyla yılın en büyük hit şarkılarından biri olmaya aday. Şarkıya, hikayesini Ufuk Beydemir’in yazdığı ve yönetmenliğini İmre Haydaroğlu’nun üstlendiği bir de klip çekildi. 21.02.2020 tarihinde tüm dijital platformlar ve müzik kanallarında yayınlanacak klip, sanatçının iç dünyasını yansıtan farklı ambiyansı ve hikayesiyle de dikkat çekeceğe benziyor.

Ufuk Beydemir yeni albümü “Kristal Oda” nın tanıtım konserlerine yuırt çapında, tam gaz devam ediyor. Harika sahne performansıyla Ufuk Beydemir’i canlı canlı dinlemek bambaşka bir deneyim. Konser ve festivallerde şarkılarımızı tek bir ağızdan söylemek ve görüşmek üzere.

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