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23.03.2020 - 12:00 |

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Corona virüsü salgını tehlikesine önlem olarak okullardaki eğitim artık 'Uzaktan eğitim' sistemine taşındı. Eğitim kadar çocukların beslenmesi de büyük önem taşıyor. Bu bakımdan birçok ebeveyn çocuklar için sağlıklı ve pratik tarif arayışlarına başladı. Ebeveynlerin çocuklar için evde sağlıklı ve hızlıca hazırlayabilecekleri kahvaltısından, akşam yemeğine kadar tarifleri listeledik.

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Uzaktan eğitime başlayan çocuklar için ebeveynlerin evde hızlıca hazırlayabileceği sağlıklı ve çok pratik tariflere yer verdik. Kahvaltısın akşam yemeğine, ara öğününden çocukların çok seveceği tatlıya kadar bu tarifleri mutlaka not alın. Çocuklar  evde hem sağlıklı beslenecek hem de daha iyi konsantre olacaklar. İşte uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler...

Kahvaltı için:

Patates küplü fırında yumurta

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Malzemeler:

-2 yumurta
-1 büyük patates
-1 su bardağı mantar
-Yarım kilo ıspanak
-1 büyük domates
-1 adet soğan
-Üzeri için tam yağlı peynir
-Tuz, karabiber

Nasıl yapılır?

-Fırını önceden ısıtın ve patates küplerini fırında 20 dakika kadar pişirin.
-Orta ateşte ısıttığınız yağın üzerine soğan, baharat, mantarı ekleyip sebzeler pişene kadar karıştırın ve daha sonra domates, ekleyin.
-Bu malzemeler pişince üzerine ıspanak ve patates küplerini ekleyin.
-Yaptığınız bu harcın üstüne de dilediğiniz kadar yumurta kırın.
-Üzerine biraz peynir ekleyip fırına koyun.
-Fırında 15 dakika pişirdikten sonra bol vitaminli ve renkli yumurtanız hazır.

Öğle yemeği için:

Balık kroketli mini dürümler

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Malzemeler:

-250 g derisiz ve kılçıksız mezgit fileto
-50 g un
-2 adet yumurta (çırpılmış)
-50 g ekmek kırıntısı veya galeta unu
-3 adet tortilla ekmeği
-Marul yaprakları
-3 çorba kaşığı yeşil zeytin ezmesi
-1 adet salatalık
-1/2 adet ince doğranmış havuç
-1 adet ince kıyılmış yeşil soğan sapı
-4 çorba kaşığı Komili Sızma Zeytinyağı
-Tuz

Nasıl yapılır?

-Balığı dikdörtgen parçalar şeklinde kesip bir kaba alın. Hafifçe tuzlayıp buzdolabında bir saat dinlendirin.
-Yeşil zeytin ezmesini, kıyılmış yeşil soğan ve bir kaşık Komili Sızma Zeytinyağı ile karıştırın.
-Çırpılmış yumurtayı, unu ve ekmek kırıntısını ayrı kaplara alın. 3 çorba kaşığı Komili Sızma Zeytinyağı’nı bir tavada kızdırın.
-Balıkları buzdolabından çıkarıp sırasıyla un, yumurta ve galeta ununa bulayın. Kızgın yağda arkalı önlü kızarttıktan sonra kağıt havlu üstüne çıkarıp fazla yağını süzdürün.
-Salatalığı uzunlamasına dörde bölün. Tortilla ekmeklerine zeytin ezmesi karışımından sürüp üzerine yıkayıp süzdüğünüz marul yapraklarını yerleştirin.
-3 adet balık kroket, salatalık ve havucu koyarak dürüm şeklinde sarın. Her bir dürümü üçe bölerek renkli kağıtlara sararak servis edin.

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Muzlu ve cevizli smoothie

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Nasıl yapılır?

-1 su bardağının üçte biri kadar taze sıkılmış portakal suyu, 1 su bardağı yoğurt, 2 muz, 2 yemek kaşığı bal ve bardağın yarısından az dövülmüş cevizi blender’a atın.
-Tüm karışımı homojen bir kıvam alana kadar çırpın.
-Üzerine ceviz veya kakao tozu serpebilirsiniz.

Akşam yemeği için:

Fırında sebzeli köfte

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Malzemeler:

-400 gram dana kıyma
-1 adet soğan
-1 diş sarımsak
-1/2 su bardağı galeta unu
-1 adet yumurta
-1/2 demet maydanoz
-2 tatlı kaşığı tuz
-1 çay kaşığı kimyon
-1 çay kaşığı kekik
-1 çay kaşığı pul biber
-1 adet havuç
-3 adet domates
-1 adet patates
-2 yaprak fesleğen
-1 yemek kaşığı tereyağı

Nasıl yapılır?

-Soğan ve sarımsağı rondodan geçirin. Suyunu iyice süzün.
-Kıymayı bir kaba alın. Soğan ve sarımsakla birleştirin. Galeta unu, karabiber, tuz ve diğer bahartları ilave ederek malzemeler iyice karışana kadar yoğurun.
-Fırını 180 dereceye ayarlayın.
-Yoğurduğunuz köfteleri avucunuzda yuvarlayın.
-Yağlı kağıt serili fırın tepsisinde köfteleri 15-20 dakika pişirin.
-Tereyağını ısınmış tavaya ekleyin (bu kısımda döküm tava kullanırsanız direkt fırına bu haliyle de atabilirsiniz).
-Havuç ve patatesleri aynı büyüklükte olacak şekilde doğrayın.
-Tereyağında havuç ve patatesleri soteleyin.
-Domatesi rendeleyin ve sotelenen havuç ve patatesle birleştirin.
-Fırında pişirdiğiniz köfteleri domatesli sebzeli sosunuzla birleştirin ve fırında 15 dakika daha pişirin.
-Fırından çıkarttığınız yemeğin üzerine fesleğen yapraklarını ekleyin.

Bonus: Çocuklar bu tatlıya bayılacak üstelik çok sağlıklı!

Kakaolu, yulaflı muzlu waffle

Uzaktan eğitim gören çocuklar için sağlıklı ve pratik tarifler

Malzemeler:

-1 adet olgun muz
-5 yemek kaşığı yulaf unu
-1 adet yumurta
-1 çay kaşığı kabartma tozu
-1 yemek kaşığı kakao
-1 yemek kaşığı bal
-Servis etmek için istediğiniz meyveler

Nasıl yapılır?

-Kullanacağınız waffle makinesi ya da tost makinesini ısıtın.
-Tüm malzemeleri blenderden geçirin.
-Waffle hamurunu makineye dökerek güzelce yayın.
-Kenarları kızarıncaya kadar pişirin.
-Üzerini çikolata sosu ve çeşitli meyveler veya süzme bal ile süsleyebilirsiniz.

Afiyetler olsun.

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