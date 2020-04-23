Vegan Ne Demek? Vegan Beslenme Ne Anlama Gelir?
Beslenme konusu halk arasında her zaman konuşulan bir konu olmuştur. Son yıllarda popüler olan beslenme şekillerinden biri vegan beslenmedir. Vegan ne demek? Vegan beslenme ne anlama gelir? İşte Vegan ile ilgili tüm detaylar.
Vegan bir beslenme şeklidir. Vegan beslenmenin genel olarak hangi anlama geldiği bilinmemekte ve vejeteryan beslenme ile karıştırılmaktadır. Vegan beslenme şekli ile vejeteryan beslenme şekli birbirlerinden farklıdır.
Vegan Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?
Vegan veganizmi benimseyen ve veganizm hayat felsefesi haline getiren kişilere verilen isimdir. Vegan kelimesi vejeteryan kelimesinden türetilen bir kelimedir. Vejeteryan beslenme hiçbir hayvanın etinin yenmemesidir. Fakat vegan beslenme hiçbir hayvansal gıdanın tüketilmemesi anlamına gelir.
Vegan beslenmenin birçok nedeni bulunsa da genel neden tüm hayvanlara olan saygıdır. Vegan beslenme tarzında kırmızı et, beyaz et, süt, yumurta, bal gibi bütün hayvansal gıdaların tüketilmemesi şeklindedir. İnek sütü yerine soya sütü kullanmak gibi hayvansal gıdaların yerini bitkisel gıdaların alması sağlanıyor. Veganlık İngiltere’de 1944 yılında ortaya çıkarak dünyaya yayılmıştır. Özellikle günümüzde çok popüler olmuş ve yaygınlaşmış bir beslenme biçimidir.