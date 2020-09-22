Vücudu toksinlerden arındıran zerdeçallı zencefilli detoks çayı

PEMBENAR ÖZEL

Vücuda sağladığı faydalar artık pek çok uzman tarafından vurgulanan zencefil ile zerdeçalı bir araya getirerek yapacağınız bu çaya bayılacaksınız! Zerdeçal ve zencefil kuru cildi nemlendiren, yaşlanmayı önleyen, kırışıklıkları azaltan ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olan süper bileşenler içerir.

Hatta Hintli kadınların neredeyse hepsi ciltlerini ölü derilerden arındırmak için zerdeçal ve zencefili peeling olarak kullanırlar. Eğer onların giysinizde oluşturacağı sarı lekelere maruz kalırsanız limon ve okaliptusa başvurmanız yeterli!

Lafı daha fazla uzatmadan zerdeçallı zencefilli detoks çayı tarifimizi paylaşıyoruz:

Malzemeler:

- 250 ml (1 su bardağı) süt (Badem, soya gibi bitki bazlı sütler de kullanabilirsiniz.)

- 2 çay kaşığı toz zerdeçal

- 1 çay kaşığı ince rendelenmiş zencefil

- İsteğe bağlı şeker

Yapılışı:

1. adım: 1 su bardağı sütü oda sıcaklığına gelene kadar ısıtın. Sütün kaynar halde olmaması önemli.

2. adım: Zerdeçal ve zencefili bir bardağın içerisine koyun.

3. adım: Isıttığınız sütten az bir miktar zerdeçal ve zencefili koyduğunuz bardağa dökerek topaklanmaması için sıvı bir macun haline gelene kadar iyice karıştırın.

4. adım: Son olarak kalan sütü ekleyin ve isteğinize çayınızı tatlandırın.

Afiyet olsun.