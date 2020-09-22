Vücudu toksinlerden arındıran zerdeçallı zencefilli detoks çayı
Covid-19 pandemisi yaşanırken adını sıkça duyduğumuz zerdeçal ve zencefil sadece bir baharat değil, aynı zamanda doğanın da en güçlü şifa kaynaklarından. Alkalileştirici ve toksinlerden arındırıcı özellikleri sayesinde güçlü anti-enflamatuvar etki yaratan bu iki doğa mucizesini birleştirebileceğiniz bir çay tarifine ne dersiniz? İşte size zerdeçallı zencefilli detoks çayı tarifi...
PEMBENAR ÖZEL
Vücuda sağladığı faydalar artık pek çok uzman tarafından vurgulanan zencefil ile zerdeçalı bir araya getirerek yapacağınız bu çaya bayılacaksınız! Zerdeçal ve zencefil kuru cildi nemlendiren, yaşlanmayı önleyen, kırışıklıkları azaltan ve cildin elastikiyetini artırmaya yardımcı olan süper bileşenler içerir.
Hatta Hintli kadınların neredeyse hepsi ciltlerini ölü derilerden arındırmak için zerdeçal ve zencefili peeling olarak kullanırlar. Eğer onların giysinizde oluşturacağı sarı lekelere maruz kalırsanız limon ve okaliptusa başvurmanız yeterli!
Lafı daha fazla uzatmadan zerdeçallı zencefilli detoks çayı tarifimizi paylaşıyoruz:
Malzemeler:
- 250 ml (1 su bardağı) süt (Badem, soya gibi bitki bazlı sütler de kullanabilirsiniz.)
- 2 çay kaşığı toz zerdeçal
- 1 çay kaşığı ince rendelenmiş zencefil
- İsteğe bağlı şeker
Yapılışı:
1. adım: 1 su bardağı sütü oda sıcaklığına gelene kadar ısıtın. Sütün kaynar halde olmaması önemli.
2. adım: Zerdeçal ve zencefili bir bardağın içerisine koyun.
3. adım: Isıttığınız sütten az bir miktar zerdeçal ve zencefili koyduğunuz bardağa dökerek topaklanmaması için sıvı bir macun haline gelene kadar iyice karıştırın.
4. adım: Son olarak kalan sütü ekleyin ve isteğinize çayınızı tatlandırın.
Afiyet olsun.