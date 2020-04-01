Vücudu yenileyen ve direnci artıran 5 smoothie tarifi

Vücudunuzu yenilemeye hazır mısınız? Evde çok kolay malzemelerle yapabileceğiniz bu smoothie tariflerini mutlaka deneyin. İşte vücudu yenileyen 5 smoothie tarifi...

Tropikal smoothie

Tropikal ve narenciye meyveler söz konusu beslenme ve tat olduğunda her zaman iyi bir kombinasyondur. Bu tarif harika bir antioksidan içerdeğinden erken yaşlanmanın başlangıç belirtilerini önlemeye yardımcı olacaksınız.

Malzemeler

-1/4 bardak taze ananas

-1/2 portakal

-1/2 mandalina

-1 dilim elma

-1/2 muz

Nasıl yapılır?

Tüm malzemeleri yıkayın, kabuklarını soyun ve doğrayın. Hepsini miksere ekleyin ve bir dakika boyunca yüksek hızda karıştırın. Gerekirse karışımı kolaylaştırmak için biraz su ekleyin. Biraz buz ekleyip hemen tüketin.

Ahududu ve kiraz suyu

Ahududu ve kiraz gibi dutgiller bol miktarda A, B, C, D, beta karoten, mineral (potasyum ve magnezyum) ile antioksidan içerirler. Bu besleyici içerikleri sayesinde, ahududu ve kiraz suyu serbest radikallerin etkisine karşı savaşmak ve ödemi önlemek için idealdir.

Malzemeler:

-20 ahududu

-20 kiraz, çekirdeği çıkarılmış

-2 bardak su

-1 limonun suyu

Nasıl yapılır?

Kirazları ve ahududuları yıkayıp biraz su ve limon suyuyla miksere koyun. Tüm malzemeleri birkaç saniye boyunca mikserden geçirin. Buz ekleyip hemen tüketin.

Yenileyici smoothie

Bu smoothie, meyve ve sebzeleri birleştiren güçlü bir detoks içeceğidir ve vücutta biriken atığın uzaklaştırılmasını teşvik eder. Vücudun arınmasına yardımcı olmasının yanı sıra, bu içeceği düzenli olarak içmek cildinizin görünümünü iyileştirir, erken yaşlanmayı önler ve cilt sorunlarına iyi gelir.

Malzemeler

-1 portakal

-2 turp

-1 havuç

-1/2 salatalık

-1 kereviz



Nasıl yapılır?

Portakalın suyunu sıkın ve turp, havuç, salatalık ve kerevizle beraber miksere ekleyin. Mikserde iyice karıştırıp hemen tüketin.

Papaya ve ananas suyu

Bu sebze meyve suyu, ödemle savaşmak ve vücuttan atıkları uzaklaştırmak gibi harika bir özelliği bulunmaktadır. Bu iki meyvenin kombinasyonu size vitamin (B ve C), mineral (kalsiyum, potasyum ve magnezyum) ve lif sağlayarak kilo vermenizi destekler ve hazma iyi gelir.

Malzemeler:

-1/2 orta boy papaya

-1/2 taze ananas

-1 portakalın suyu

Nasıl yapılır?

Ananası ve papayayı soyup dilim dilim doğrayın ve portakal suyuyla beraber mikserden geçirin. Tercihen aç karna hafif soğuk şekilde için.

Kivi ve portakal suyu

Narenciyeler önemli organlarınızın çalışmasına yardım eden ve cilt hücrelerinin yenilenmesinde büyük payı olan C vitamini, antioksidanlar ve mineraller bakımından zengindir. Bu kivi ve portakal suyu, bu maddelerin faydalarından yararlanmanın ve genel sağlığınızı iyileştirmenin çok lezzetli bir yoludur.

Malzemeler:

-2 bardak portakal suyu

-1 orta boy soyulmuş kivi

-2 bardak buz

Nasıl yapılır?

Gerekli miktara ulaşana kadar portakal sıkın. Kiviyi soyup doğrayın ve tüm malzemeleri miksere koyun. Pürüzsüz hale gelene kadar karıştırın. Bu lezzetli meyve suyu daha tazeyken için.