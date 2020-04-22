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22.04.2020 - 10:57 |

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır? 4 farklı hamburger ekmeği tarifi

Evde hamburger ekmeği yapmaya ne dersiniz? Sizin için en çok aranılan 4 farklı hamburger ekmeği tarifine yer verdik: Orjinal hamburger ekmeği tarifi, yumuşacık hamburger ekmeği tarifi, sağlıklı hamburger ekmeği tarifi, glutensiz hamburger ekmeği tarifi ve sütsüz hamburger ekmeği tarifi. Dilediğiniz hamburger ekmeği tarifi için nasıl yapıldıklarını hemen inceleyin! İşte evde hamburger ekmeği tarifi ve hamburger ekmeği yapımı...

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır? 4 farklı hamburger ekmeği tarifi

7'den 70'e çocukların ve yetişkinlerin severek yediği hamburgeri evinizde yapmak ister misiniz? Hamburgerin en önemli bölümü ekmek kısmı oluyor. Evde hamburger ekmeği tarifi hazırlamak hiç bu kadar kolay olmamıştı! 4 farklı hamburger ekmeğini sizin için paylaştık. Bunlar; orjinal hamburger ekmeği tarifi, yumuşacık hamburger ekmeği, glutensiz hamburger ekmeği tarifi ve sütsüz hamburger ekmeği tarifi. Size ve çocuklarınıza uygun en güzel hamburger ekmeği tariflerine
buradan ulaşabilirsiniz. Peki, evde hamburger ekmeği nasıl yapılır? İşte hamburger ekmeği tarifi, hamburger ekmeği yapımı...

Orjinal hamburger ekmeği tarifi

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır 4 farklı hamburger ekmeği tarifi

Malzemeler:

-1 yumurta
-Yarım paket yaş maya (Yaklaşık 10 gram)
-Yarım çay bardağı sıvı yağı
-Yarım su bardağı ılık süt
-Yarım su bardağı ılık su
-50 gram yumuşak tereyağı
-1,5 yemek kaşığı şeker
-1 tatlı kaşığı tuz
-Yaklaşık 4 bardak kadar un
-Üzerine süt ve susam.

Orjinal hamburger ekmeği nasıl yapılır?

-Un ve tuz hariç malzemeleri koyup hafif karıştırın. Unun yarısını koyup tuzu ekleyip yoğurmaya başlayın.
-Elinize yapışan bir hamur olacak sakın un ilavesi yapmayın. Üzerini örtüp yarim saat dinlendirin.
-Kabaran hamuru 6 eşit parçaya ayırın ve beze şeklini verip tepsiye dizin. Üstlerini örtün.
-Bezeler kabarınca tekrar elinizle şekil vererek dinlendirin. Bu işlemi 2 kez tekrarlayın.Ekmeklerinizin muhteşem olması bu işleme bağlı.
-En son tekrar şekil verip üzerine yumuşak fırça ile su yada süt sürüp 180 derecede üzeri pembeleşinceye kadar pişirin.
-Hamburger ekmeğinizi hazırlamaya başlayabilirsiniz.

Yumuşacık hamburger ekmeği tarifi

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır 4 farklı hamburger ekmeği tarifi

Malzemeler:

-1 su bardağı ılık su
-1 su bardağı ılık süt
-1 su bardağı sıvı yağ
-1 paket instant maya
-3 yemek kaşığı toz şeker
-2 tatlı kaşığı tuz
-Aldığı kadar un
-Üzeri için susam
-Üzeri için su

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır?

-Bir kaba ılık su, ılık süt, toz şeker ve maya alınır. Güzelce karıştırılır. Ardından mayanın aktifleşmesi için kenara alınıp 10 dakika kadar beklenir.
-Maya aktifleşince içerisine tuz, sıvı yağ ve un eklenir. Daha sonra unu azar azar ekleyin ve ele yapışmayan yumuşak bir hamur elde edilir.
-40-45 dk kadar kenarda ağzı kapalı mayalandırılır.
-Mayalanma işlemi olunca hamurdan dilediğimiz büyüklükte koparıp yuvarlayarak tepsiye dizilir.
-Tepside de yaklaşık yarım saat kadar mayalandırılır.
-Tepside mayalanan bezelerin üzerine bir fırçayla su sürün ve susam serpiştirin.
-Önceden ısıtılmış 200 derece fırında pişirin.
-Daha sonra dilediğiniz şekilde hamburger yapabilirsiniz.

Sütsüz hamburger tarifi

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır 4 farklı hamburger ekmeği tarifi

Malzemeler:

-2 su bardağı ılık su,
-1 paket instant maya,
-1 yemek kaşığı şeker,
-1 tatlı kaşığı tuz,
-4-4,5 su bardağı un,
-Üzeri için bir yumurta sarısı, susam.

Sütsüz hamburger nasıl yapılır?

-Su, şeker ve mayayı derin bir kabın içinde iyice karıştırın.
-İçine yavaş yavaş unu ekleyerek yoğurmaya başlayın.
-Unun yarısını ekledikten sonra unla birlikte tuzu ekleyin.
-Kalan unu da ekleyip elastik kıvamlı bir hamur elde edene kadar yoğurun.
-Hamuru top yapıp üzerini streç filmle örtün ve bu şekilde 45 dk.-1 saat dinlendirin.
-Hamuru yoğurup sekiz parçaya bölün ve parçaları yuvarlayarak yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine dizin.
-Üzerinin örtüp 15-20 dakika kadar dinlendirin.
-Daha sonra üzerine yumurta sarısı sürüp susam serpin.
-180 derecede önceden ısıtılmış fırında üzeri kızarana kadar pişirin.

Sağlıklı hamburger ekmeği tarifi - Glutensiz hamburger ekmeği tarifi

Yumuşacık hamburger ekmeği nasıl yapılır 4 farklı hamburger ekmeği tarifi

Malzemeler:

-1 çay bardağı ılık su
-2 çay bardağı süt
-1 çay bardağı sıvı yağ
-3 su bardağı kinoa unu
-3 veya 4 yemek kaşığı sarı mercimek unu veya kuru fasulye unu
-1 paket instant maya
-1/2 çay kaşığı tuz
-1/2 çay kaşığı toz şeker
-Üzerine sürmek için 1 adet yumurta sarısı
-1 yemek kaşığı çörek otu veya susam

Sağlıklı hamburger ekmeği nasıl yapılır?

-Öncelikle tüm un karışımlarını bir kabın içerisine koyun ve ortasına geniş çukur açın.
-Süt, sıvı yağ, ılık su, tuz, şeker ve mayayı koyup yavaş yavaş karışımı una yedirin.
-İyice yoğurun ve yumuşak bir hamur elde edin. Daha sonra 10-15 dakika hamuru dinlendirin.
-Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar alıp elinizde yuvarlayın.
-Yağlı kağıt serilmiş tepsiye dizin ve 10 dakika daha dinlendirin.
-Üzerine yumurta sarısı sürün ve çörek otu serpin.
-Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 30-40 dakika kadar pişirin.
-Kontrollü pişirmeyi ihmal etmeyin.
-Daha sonra çıkarıp hamburgerleri ılıması için dinlendirin.
-Dilediğiniz gibi servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun.

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