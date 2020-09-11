Kunut duası 1 ve 2 ezberle | Kunut duası Türkçe - Arapça okunuşu ve yazılışı...

Müslüman alemini için en önemli ibadetlerin ilk sırasında namaz kılmak gelir. Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır.

KUNUT DUASI 1

Allâhümme innâ nesteînüke

ve nestağfirüke ve nestehdîke.

Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.

Ve netevekkelü aleyke

ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke

ve lâ nekfürük

ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı

bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni

isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.

Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.

Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları

başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

Kunut 2 Duası Okunuşu

Allâhümme iyyâke na'büdü

ve leke nüsallî ve nescüdü

ve ileyke nes'â ve nahfidü

nercû rahmeteke

ve nahşâ azâbeke

inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.

Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.

Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya

çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.

Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.