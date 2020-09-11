Kunut duası 1 ve 2 ezberle | Kunut duası Türkçe - Arapça okunuşu ve yazılışı...
İslam alemi için dualar çok önemlidir. Kunut duası 1 ve 2 olarak kendi içinde ayrılır. Kunut duası Türkçe veya Arapça olarak okunabilir. Kunut dualarını ezberlemek isteyenler için Kunut duası 1 ve 2 haberimizde...
Müslüman alemini için en önemli ibadetlerin ilk sırasında namaz kılmak gelir. Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır.
KUNUT DUASI 1
Allâhümme innâ nesteînüke
ve nestağfirüke ve nestehdîke.
Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
Ve netevekkelü aleyke
ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
ve lâ nekfürük
ve nahleu ve netrükü men yefcürük.
Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı
Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.
Kunut 2 Duası Okunuşu
Allâhümme iyyâke na'büdü
ve leke nüsallî ve nescüdü
ve ileyke nes'â ve nahfidü
nercû rahmeteke
ve nahşâ azâbeke
inne azâbeke bilküffâri mülhıg.
Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı
Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.