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    HaberlerDualar Haberleri Kunut duası 1 ve 2 ezberle | Kunut duası Türkçe - Arapça okunuşu ve yazılışı...
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    11.09.2020 - 16:26 |

    Kunut duası 1 ve 2 ezberle | Kunut duası Türkçe - Arapça okunuşu ve yazılışı...

    İslam alemi için dualar çok önemlidir. Kunut duası 1 ve 2 olarak kendi içinde ayrılır. Kunut duası Türkçe veya Arapça olarak okunabilir. Kunut dualarını ezberlemek isteyenler için Kunut duası 1 ve 2 haberimizde...

    Kunut duası 1 ve 2 ezberle | Kunut duası Türkçe - Arapça okunuşu ve yazılışı...

    Müslüman alemini için en önemli ibadetlerin ilk sırasında namaz kılmak gelir. Kunut Duaları da yatsı namazının ardından kılınan vitir namazının son rekatında okunmaktadır.

    KUNUT DUASI 1

    Allâhümme innâ nesteînüke
    ve nestağfirüke ve nestehdîke.
    Ve nü'minü bike ve netûbü ileyke.
    Ve netevekkelü aleyke
    ve nüsnî aleykel-hayra küllehû neşkürüke
    ve lâ nekfürük
    ve nahleu ve netrükü men yefcürük.

    Kunut Duası 1 Türkçe Anlamı

    Allahım! Sen'den yardım isteriz, günahlarımızı
    bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni
    isteriz. Sana inanırız, Sana tövbe ederiz. Sana güveniriz.
    Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek, Sen'i hayır ile överiz.
    Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkâr etmez ve onları
    başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkâr eden ve Sana karşı geleni bırakırız.

    Kunut 2 Duası Okunuşu

    Allâhümme iyyâke na'büdü
    ve leke nüsallî ve nescüdü
    ve ileyke nes'â ve nahfidü
    nercû rahmeteke
    ve nahşâ azâbeke
    inne azâbeke bilküffâri mülhıg.

    Kunut 2 Duası Türkçe Anlamı

    Allah'ım ! Biz yalnız Sana kulluk ederiz.
    Namazı yalnız Sen'in için kılarız, ancak Sana secde ederiz.
    Yalnız Sana koşar ve Sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya
    çalışırız. Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz.
    Azabından korkarız, şüphesiz Sen'in azabın kâfirlere ve inançsızlara ulaşır.

     

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