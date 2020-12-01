Aegon, Türkiye dâhil 4 ülke birimini sattı

29 Kasım 2020 tarihinde imzaların atıldığı anlaşmaya göre satın alma işleminin toplam değeri 830 milyon Avro (7.8 milyar lira) olarak belirlendi. Aegon’un Orta ve Doğu Avrupa bölgesi içerisinde Türkiye de dâhil olmak üzere Macaristan, Polonya ve Romanya operasyonları da bulunuyor. Satın almayla beraber, Aegon’un hayat dışı ve hayat branşlarında hizmet veren şirketlerinin yanı sıra portföyünü de tamamlayan emeklilik fonları ve varlık yönetimi servisleri de VIG tarafından devralınacak. Yüksek hacimli satın alma işleminin 2021 yılının ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Bu satın alma ile beraber VIG’nin Orta ve Doğu Avrupa ülkelerindeki Pazar liderliği konumunu daha da güçlendirdiğini belirten Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, “Böyle bir dönemde 7.8 Milyar TL gibi çok büyük bir yatırıma imza atmak VIG’nin gücünü bir kez daha ortaya koymuştur. İşlemin tamamlanmasından sonra Macaristan’da da sektör lideri konumuna oturacak olan sermayedarımız VIG, Türkiye’de de ilk defa hayat ve emeklilik sektörüne girerek faaliyet alanını daha genişletmiş oldu. VIG’nin, Türkiye pazarı için bu kapsamda bir hamlede bulunması, bölgeye verdiği büyük değerin de başka bir göstergesi” diye konuştu.

600 milyon euroluk büyüklük

VIG’nin satın aldığı operasyonların prim büyüklüğünün 2019 sonu rakamlarına göre toplam 600 milyon euro geçtiği ve buradan sağlanan net kârın 50 milyon Avro seviyesinde olduğu görülüyor. Ülkemizde hayat ve emeklilik sektöründe faaliyet gösteren ve yasal izinlerin ardından VIG’ye devrolacak Aegon ise, Türkiye Sigorta Birliği tarafından yayınlanan 2020 yılının 10 aylık verilerine göre, 790 milyon lira toplam prim üretimi ve %6,45 pazar payı ile 7’nci sırada yer alıyor. Dünya çapında 25 ülkede 50 şirketle hizmet veren sigorta devi VIG (Vienna Insurance Group), 25 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Ray Sigorta’nın da ana sermayedarı olan VIG, Avusturya, Orta ve Doğu Avrupa bölgelerinde sigorta sektörünün liderleri arasında yer alıyor.