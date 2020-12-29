29.12.2020 - 17:50 |
Anadolu Hayat’tan GNÇ’lilere özel kampanya
Anadolu Hayat Emeklilik, gençlere yönelik bir kampanya hayata geçirdi. Evde geçirilen zamanın ve dolayısıyla internet kullanımının arttığı bu dönemde Anadolu Hayat Emeklilik, Turkcell’li GNÇ kullanıcılarına, 18-25 yaş arası gençlere özel ilk bireysel emeklilik planı olan Genç Emeklilik Planı’nı internet sitesinden satın almaları halinde 1 ay boyunca geçerli 4 GB internet paketi hediye ediyor.
Geleceklerini planlarken daima gençlerin yanında olan, ihtiyaçlarını anlayan ve en uygun çözümü sunan Anadolu Hayat Emeklilik, satın alma işleminin online olarak pratik ve güvenli şekilde tamamlanabilmesini sağlıyor. Sektörde gençlere yönelik online satış yapan tek emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik’in bu kampanyası 22 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar Genç Emeklilik Planı’nı Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesinden satın alarak ilk düzenli katkı paylarını ödeyen Turkcell’li GNÇ’liler 1 ay boyunca geçerli 4 GB internet ödüllerini kullanmaya başlayabiliyor.