Anadolu Hayat’tan GNÇ’lilere özel kampanya

Geleceklerini planlarken daima gençlerin yanında olan, ihtiyaçlarını anlayan ve en uygun çözümü sunan Anadolu Hayat Emeklilik, satın alma işleminin online olarak pratik ve güvenli şekilde tamamlanabilmesini sağlıyor. Sektörde gençlere yönelik online satış yapan tek emeklilik şirketi olan Anadolu Hayat Emeklilik’in bu kampanyası 22 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak. Bu tarihe kadar Genç Emeklilik Planı’nı Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesinden satın alarak ilk düzenli katkı paylarını ödeyen Turkcell’li GNÇ’liler 1 ay boyunca geçerli 4 GB internet ödüllerini kullanmaya başlayabiliyor.