Asistans pazarı 1 milyar TL’yi aştı

Koronavirüs salgınında geçen süre bir yıla yaklaşırken, pandeminin farklı sektörlere olan etkilerinin boyutları da daha net ortaya çıkmaya başladı. Pandemiyle beraber dönüşen ve yeni ortama uyum sağlamayı başaran sektörlerden biri de asistans sektörü oldu. Salgın endişesi ve ‘evde kal’ gibi kamu kampanyaları bireylerin evlerinde geçirdikleri süreyi artırırken, sağlık çekinceleri nedeniyle toplu taşımayı tercih edenlerin sayısının düştüğü ve bireysel araç kullanımının arttığı gözlemleniyor.

Hem insan hayatını hem de ekonomiyi tehdit eden bir salgının kaçınılmaz olarak sigortalıların davranışlarını da etkilediğini ifade eden Assist Line Yönetim Kurulu Başkanı Metin Öztürk, 2020 yılında meydana gelen değişikliklerin özellikle asistans tarafında talebi patlattığını söyledi.

“Toplu taşımadan kaçınan bireylerin özel araçlarını daha yoğun kullanmaya başlamaları, oto tarafında gelen hasarları artırdı. Başta, araç çekme ve aracı hasar görenlere sağlanan ikame (yedek) araç taleplerinde büyük artış görüyoruz” diye konuşan Öztürk, talep artışının sadece oto tarafında meydana gelmediğini, konutlarda da asistansa olan ihtiyacın bu dönemde arttığını dile getirdi. Öztürk, “Pandemi döneminde evde kalanların sayısında ve evde kalma süresinde yükseliş var. Bu değişime paralel olarak çilingir ve su tesisatı bakım hizmetlerinde de yoğun talepler alıyoruz” dedi.

Assist Line olarak 20 yılı aşkın süredir farklı ve yenilikçi çözümlerle müşterilerinin ihtiyaçlarını karşıladıklarını kaydeden Öztürk, son dönemde hızlı bir şekilde hacim kazanan asistans sektöründe faaliyet gösterdiklerini söyledi. Sektörde toplam ciro büyüklüğünün 2020 yılında 1 milyar lirayı aştığını belirten Öztürk, iş yapış süreçlerindeki gelişim hakkında da görüşlerini paylaştı. Asistans tarafındaki büyümenin sadece hizmet kalitesini ve rekabeti artırmadığını, aynı zamanda çekici hizmetlerinde ve çilingir hizmetlerinde faturasız yapılan işlemlerin de önünü kestiğini vurgulayan Öztürk, şunları söyledi:

Vergi gelirleri artıyor

“Eskiden belgesiz ve ayak üstü olarak halledilen bazı hizmetler, sektörün gelişmesi ve profesyonelleşmesiyle beraber kayıt altında ve belgelenmiş olarak müşteriye sunuluyor. Bu durum hem hizmetlerin kalitesini artırıyor hem de asistans sektörü ve tedarikçi firmalar ödedikleri vergilerle beraber kamuya büyük bir getiri sağlıyor. Gene pandemi ile beraber bireysel emeklilik şirketleri de ürünlerine asistans hizmetleri ilave ederek fark yaratma hayreti içine girdi.”