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    HaberlerSigorta Haberleri Axa’dan Kovid-19 mücadelesine destek
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    22.05.2020 - 07:00 |

    Axa’dan Kovid-19 mücadelesine destek

    Axa, Araştırma Fonu ile Kovid-19’a karşı Pastör Enstitüsü tarafından yürütülen araştırma ve aşı geliştirme çalışmalarına 5 milyon euro kaynak ayırırken benzer şekilde 3 binden fazla mühendis ve araştırmacının teşhis ve tedavi çözümleri üzerinde çalıştığı açık kaynaklı platform Just One Giant Lab’in Kovid-19 girişimine de destek sağlıyor.

    Axa’dan Kovid-19 mücadelesine destek

    Axa, aralarında Türkiye’nin de yer aldığı 60 ülkede 1204 hastane ve sağlık merkezi arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını hedefleyen 101 Fund platformunun çalışmalarına da küresel bir kaynak desteği de veriyor.

    101 Fund, yoğun bakım uygulamalarının kalitesinin iyileştirilmesi ve ölüm oranlarının azaltılması için hastanelerde elde edilen bilgi birikiminin, başarılı uygulamaların diğer hastanelerle paylaşılması için bir çalışma yürütüyor. Sağlık çalışanlarının ihtiyaç duydukları bilgi ve deneyime daha etkin ve hızlı bir şekilde ulaşması için çalışıyor.

    Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Kovid-19 sürecinde ilk önceliğimiz çalışma arkadaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve bu zorlu dönemde de müşterilerimize ve dağıtım kanallarımıza hizmet vermeye devam edebilmek için gerekli aksiyonları almak oldu. 12 Mart 2020 tarihi itibarıyla tüm çalışma arkadaşlarımızın evlerinden çalışabilmeleri için uzaktan çalışma sistemimizi devreye aldık. Sigortalılarımızın kesintisiz hizmet alabilmeleri için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz” dedi.

    İsimsiz Kahramanlar, yakında CNN TÜRK'teTürkiye’deki sağlık çalışanlarının pandemi dönemindeki mücadelesini anlattan ‘İsimsiz Kahramanlar’ belgeseli yakında CNN TÜRK'te.
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