Bebeklerin ilk altını bu hafta AkSigorta’dan

Salgın hastalık sürecinde de müşterilerinin yanında olmaya devam eden Aksigorta; Anneler Günü haftasında bebeklerini kucağına alan annelerin bebeklerine ilk altınını hediye edecek. AkSigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran, “Anneler Günü’ne özel olarak bu hafta içerisinde doğum yapacak tüm Aksigortalı annelere, bebeklerinin altınını biz hediye edeceğiz” dedi.

‘Pandemi Anneleri’nin bu zorlu günlerinde yanında olduğunu ifade eden AkSigorta Genel Müdür Yardımcısı Tolga Tezbaşaran; “AkSigorta olarak sağlık sektöründe hayata geçirdiğimiz atılım ve uygulamalarla sektörün öncüsü olmaya devam ediyoruz. Anneler Günü vesilesiyle bu uygulamalara bir yenisini daha ekledik. Bizim kültürümüzde doğan bebek şenlikle, coşkuyla gelir. Anne adayı bebeğini kucağına alacağı günlerde tüm ailesi, sevdikleri de onun yanında olur; bebeğinin yakasına ilk altınını aile büyüğü iliştirir. Anneler Günü’ne özel olarak bu hafta içerisinde doğum yapacak tüm Aksigortalı annelere; bebeklerinin altınını biz hediye edeceğiz’’ diye konuştu.