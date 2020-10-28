“BES Türkiye’nin gelişiminde anahtar”

Pandemi sonrası insanların geleceklerini güvence altına almayı daha çok düşünmeye başladığını aktaran Ayhan Sincek, BES’in gelişmiş teknolojik alt yapısı, yetişmiş insan kaynağı ve dijital çözümleriyle Türkiye’nin gelişiminde anahtar olduğunun altını çizdi. BES’in artık rüştünü ispatladığını belirten Sincek, “125 binin üzerinde katılımcı, kısa dönemli iniş çıkışlara bakmadan emeklilik günlerine odaklanarak şimdi ikinci emeklilik maaşlarını alıyor. Her yıl da 3 bin civarı katılımcı yeni emekliler arasına katılıyor. Tek emekli aylığının aynı yaşam standartlarını sürdürmeye yetmeyeceği bir dünyada SGK’nın yanına destek olarak kurulan BES, bugün artık sosyal güvenliğimizin vazgeçilmez sistemlerinden biri haline gelmiştir” dedi. Sincek, “Gönüllü BES’te 7 milyon katılımcı ile çıkışların serbest olduğu OKS uygulamasında sistemde kalmayı tercih eden 5.6 milyon çalışan, ‘Damlaya damlaya göl olur’ diyerek, biriktiriyor. Bu birikimlerinin üzerine yüzde 25’i kadar da devlet katkısı alıyorlar. Bu yaklaşık 13 milyon katılımcı arasına katılarak Türkiye’nin en iyi tasarruf sisteminden yararlanmayı ve huzurlu bir gelecek planı yapmayı herkes hem kendisi hem de ailesi için düşünmeli” şeklinde konuştu.