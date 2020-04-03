Beklenmedik durumlara karşı çocuklarının eğitiminin kesintiye uğramasını düşünenler, çocuklar için eğitim sigortası yaptırmaktadır. Bu sigorta ile yıllık eğitim masrafları ve güvence altına alınmak istenen eğitim süresi de belirlenerek ihtiyaca ve isteğe uygun teminatlar seçilebilmektedir.



Çocuklar için eğitim sigortası



Beklenmedik durumlara karşı çocuklarınızın eğitim hayatının güvence altına alınması, çocuğunuzun iyi bir eğitim alması ve iyi bir eğitim almaya devam etmesi son derece önemli bir husustur. Çocuğunuza eğitim sigortası yaptırdığınız zaman vefat durumunuzda çocuğunuzun eğitim giderlerinin karşılanması için toplu para ödemesi yapılmaktadır. Kaza sonucu sürekli sakatlık durumunda da eğitim sigortası maddi güvence sağlamaktadır.



Fatura, kredi gibi tüm masraflar için bu destekten yararlanılabilmektedir. Yaptırılan çocuklar için eğitim sigortasının kapsamında çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık, göz ve diş sağlığı gibi çeşitli hizmetlerden de faydalanılabilmektedir. Sigorta poliçesinin içeriği bu sebeple dikkatli bir şekilde okunmalıdır. Ayrıca ödenen sigorta primleri, vergi matrahından düşülerek maddi avantaj sağlanabilmektedir.



Çocuklar için eğitim sigortası başvurusu hakkında bilinmesi gerekenler



Eğitim sigortası, sadece çocuklarının geleceğini ekonomik güvence altına almak isteyen birinci dereceden kan hısımı olan anne ve babaları içermez. İsteğe bağlı olarak kişiler, yakınlarının çocukları içinde kendi adlarına eğitim sigortası yaptırabilirler. Hala, teyze, amca, dayı, dede veya büyükanne gibi söz konusu çocuğun yakını olan kişiler de lehtar olarak bir çocuğu göstererek çocuk için eğitim sigortası yaptırma hakkına sahiptir.



Başvuru için 18 ile 70 yaş arasında olmak yeterlidir. Bu sigorta kapsamında, yalnızca sigorta sahibi yani başvuru ile sigorta yaptıran kişinin başına gelebilecek kaza ve vefat durumlarında çocuk için eğitim sigortası tazminatı ödenmektedir. Ayrıca, çocuk için eğitim sigortası yaptırılmadan önce sigorta şirketleri tarafından sunulan eğitim sigortası paketleri detaylı bir şekilde incelenmelidir.



Çocuklar için eğitim sigortası seçilirken nelere dikkat edilmeli?



Eğitim sigortası, her türlü yaşam kaybını ana teminat olarak içermektedir. Sigortalının vefatı söz konusu olduğunda poliçede belirlenen yıllık teminat üzerinden azalan teminat esasına göre öğrencinin kalan yıl sayısı ile orantılı olarak ödeme gerçekleştirilmektedir.



Birikimli eğitim sigortasında ise vefat teminatına ek olarak sağlanan birikim teminatı ile poliçe süresi sonunda sigortalılar toplu para veya dönemsel gelir imkanı elde etmektedir. Talebe ve ihtiyaca bağlı olarak eğitim sigortası türü seçilmektedir.



Çocuklar için eğitim sigortası seçilirken göz önünde bulundurulması gerekenler



Çocuk için eğitim sigortası tercihi yapacak veliler, ilk etapta fiyat kriterine de dikkat etmelidirler. Toplam teminat tutarı ile karşılığından yapılacak aylık veya yıllık ödemeler arasında kıyaslama yapılmalıdır.



Çocuklar için eğitim sigortası paketinin içeriği incelenmeli ve istediğiniz koşullara sahip olup olmadığı konusunda iyi bir analiz yapılabilmelidir. Sigorta şirketlerinin asistan ve destek hizmetleri de öğrenilmelidir. Sigorta süresince bilgi ve danışmanlık anlamında uzman bir kadrodan hizmet almak kendinizi ve çocuğunuzu güvende hissettirecektir. Sigorta şirketinin, hizmet kalitesi de araştırılmalıdır.