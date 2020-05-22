Doğa Sigorta güvencesi! Ayvansaray Üniversitesi’ne güç katıyor

2009 yılında Plato Meslek Yüksekokulu’nda 4 program ile eğitim ve öğretim vermeye başlayan İstanbul Ayvansaray Üniversitesi, Kırmızı ailesi ve şirketlerinin desteğini aldıktan sonra hızla eğitim kalitesi ve öğrenci memnuniyetini en üst düzeylere çıkartmak yönünde çalışmalara başladı.

Sağlık ön planda

“Uzaktan eğitim yöntemini en etkin ve kesintisiz uygulayan üniversitelerin arasında yer aldık” diyen Nihat Kırmızı, YÖK ve Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda gerekli tedbirleri alarak personel ve öğrencilerin sağlığını ön planda tutarak akademik ve bilimsel çalışmalara ara vermeden devam ettiklerini, yeni dönemde de günün şartlarına uygun, insan sağlığını ön planda tutacak yaklaşımlarla vakıf üniversiteleri arasında fark yaratan bir eğitim hedeflediklerini dile getirdi.

Halihazırda üniversitenin çatısı altında eğitim veren Meslek Yüksek Okulu’nda devam eden ve çoğunluğu sağlık bölümlerinden oluşan 33 bölüme ek olarak Bilgisayar Programcılığı, Elektrik ve Elektronik programlarının da sisteme eklendiğini dile getiren Kırmızı, ayrıca Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi’nin yanına Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda antrenörlük, rekreasyon, spor yöneticiliği bölümlerinin de önümüzdeki yıl yeni açılacak olan spor ağırlıklı modern yerleşkede eğitim öğretim hayatına başlayacağını sözlerine ekledi.