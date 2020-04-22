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    HaberlerSigorta Haberleri Doğa Sigorta’dan salgın sürecinde sektöre güçlendirme desteği
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    22.04.2020 - 07:00 |

    Doğa Sigorta’dan salgın sürecinde sektöre güçlendirme desteği

    Doğa Sigorta CEO’su Nihat Kırmızı, acente ve iş ortaklarının nakit akışını korumanın, sağlığın ardından önceliklerinin en başında geldiğini söyledi. Kırmızı, “‘Acente Güçlendirme Paketi’ ile 3 ana başlık altında 10 maddelik güçlendirme planını oluşturduk ve hızla devreye aldık” dedi.

    Doğa Sigorta’dan salgın sürecinde sektöre güçlendirme desteği

    Kırmızı, paketin içeriğini şöyle açıkladı:

    “Ürün Destek paketimizle birlikte; acentelerimize özel oto branşlarında genişletmeler ve destek veriyoruz, ‘Ek Gelir İyi Gelir’ modelimizin kriter sayısını düşürüp hedef gerçekleştirmeleri %90’a çektik böylece kazanmak artık çok daha kolay olacak.”

    Kırmızı, “Maddi Destek” paketinin içeriğini ise şöyle anlattı:

    “Acentelerimizin hak ettiği fakat mevcut şartlar nedeniyle kullanamadığı tatillerinin maliyetlerini ek komisyon olarak acentelerimize geri ödüyoruz.”

     Son paketin ise “Moral Destek” olduğunu söyleyen Kırmızı, “MEDLINE tıbbi danışmanlık hizmetiyle tüm acentelerimiz ve ailelerine uzaktan tıbbi danışmanlık desteği veriyoruz. Her türlü tıbbi desteği telefonda alabilecekler” dedi.

     Kırmızı, tamamlayıcı sağlık sigortalarında (TSS) salgın hastalıkların poliçe teminatı kapsamı dışında olmasına rağmen bu dönemde Doğa Sigorta’nın TSS poliçelerinin geçerli olduğu özel hastanelerde oluşacak fark ücretlerini poliçe teminatları çerçevesinde karşılayacaklarını belirtti.

    Yardımlar sürüyor

    Kırmızı, Türkiye Sigorta Birliği’nin “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına yapılan bağışa verdikleri desteğin yanı sıra Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı ve şirketleri ile valilik ve kaymakamlıkların koordinasyonunda şimdiye kadar 2 bin 500 aileye gıda yardımı ulaştırdıklarını açıkladı.

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