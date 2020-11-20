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    20.11.2020 - 07:00 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Doğa Sigorta’ya Bronz Stevie Ödülü

    Doğa Sigorta, Stevie Awards’ın Ras Al Khaimah Ticaret ve Sanayi Odası’nın iş birliğiyle ilk kez düzenlediği Middle East North Africa / Orta Doğu Kuzey Afrika (MENA) Stevie Ödülleri’nde Bronz ödüle layık bulundu

    Doğa Sigorta’ya Bronz Stevie Ödülü

    Ödül, Doğa Sigorta’nın etkinlik ajansı Vitamin Ajans’ın ortakları Merve Berker Uysal ve Kemal Kayahan, İş Geliştirme Müdürü Ömer Erdoğan tarafından Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, Genel Müdür Coşkun Gölpınar ve Kurumsal İletişim Müdürü Seda Güler’e takdim edildi.

    Doğa Sigorta, uluslararası jüri heyetinin beğenisini kazanan Galatasaray Doğa Sigorta Basketbol Takımı sponsorluk faaliyetlerinde; Vitamin Ajans işbirliğinde, Aslan Doğa maskotu, Doğa Sigorta kızları, atkı dağıtımı ve bando konserlerini düzenlemişti. Maçlarda çocukları, yaşlıları, sosyal medyasındaki yarışmacıları da konuk eden Doğa Sigorta, Şanlıurfa’dan İstanbul’a bir serüven olan basketbolcu adayı çocuklara yaşattığı ‘Hayallere Yolculuk’ sosyal sorumluluk projesi ile de sponsorluğun yarattığı fayda ve farkındalık çalışmalarına imza atmıştı. 

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