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    27.07.2020 - 07:00 |

    Enerjide sigorta önemli

    İklim değişikliği ve çevresel faktörler yenilenebilir enerji yatırımlarına ilginin artmasına destek olurken, önümüzdeki dönemde yenilenebilir enerji sektörünün Kovid - 19 pandemisinin olumsuz etkilerinden hızlı toparlanacağı öngörülüyor.

    Enerjide sigorta önemli

     

    Enerji yatırımlarının ciddi maliyetleri olduğuna dikkat çeken VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl,  “2019’da AB tarafından sağlanan enerji teşviklerinin yüzde 45’i yenilenebilir enerji kaynaklarına harcandı. Bu büyüklükteki yatırımlardaki risklerin çeşitlendiğini ve artış trendinde olduğunu unutmamak gerekiyor.

    Yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta kapsamının doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli” dedi.

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