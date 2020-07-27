Enerjide sigorta önemli

Enerji yatırımlarının ciddi maliyetleri olduğuna dikkat çeken VHV Reasürans CEO’su Maximilian Stahl, “2019’da AB tarafından sağlanan enerji teşviklerinin yüzde 45’i yenilenebilir enerji kaynaklarına harcandı. Bu büyüklükteki yatırımlardaki risklerin çeşitlendiğini ve artış trendinde olduğunu unutmamak gerekiyor.

Yenilenebilir enerji projelerinde, sigorta kapsamının doğru şekilde gerçekleşmesi, risk analizlerinin doğru yapılması ve doğru sigorta teminatlarının sağlanmasının sürdürülebilirlik ve yatırımların devamı açısından oldukça önemli” dedi.