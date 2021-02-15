Faizsiz fonlardan sektöre doping etkisi

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, Bireysel Emeklilik Sistemi’nin (BES) pandemide gördüğü ilgi ve güvenle derinleşme fırsatı bulduğunu belirterek, “Enflasyonun üzerinde getiri sağlayan BES fonları ile sektör yukarı yönlü bir ivme yakaladı. Gönüllü BES’te katılımcı sayısı 6 milyon 900 bin kişiye, fon tutarı da 159 milyar liraya ulaştı. Bu büyümede katılım esaslı BES’in çok önemli bir rolü olduğunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Faizsiz fonların sektöre doping etkisi yaptığını belirten Sincek, “2020’de faizsiz fonların pazar payı geçen yıl sonundaki %13,7’lik rakamdan %18,12’ye yükseldi. 2020’de emeklilik sektörü ortalama %23’lük getiriye sahipken Emeklilik Gözetim Merkezi’nin hesapladığı EGM Faizsiz Tüm Endeksi verilerine göre sadece faizsiz fonlar ise %33,9 civarında getiri sağladı. Faizsiz fonlar yüksek oranda getiri ile emeklilik sistemini yukarı taşımaya devam ediyor” şeklinde konuştu. Sincek, “Bireysel fon performansı olarak yıllardır üst üste getiri şampiyonu oluyoruz. Katılım Emeklilik Hisse Fonu, 2020’de de şampiyon oldu. Hisse Fonumuz, tüm emeklilik fonları arasında %109,31’lik getirhile yılı yine birinci tamamladı” ifadelerini kullandı.

Tasarruf dinamosu

Ayhan Sincek sözlerine şöyle devam etti: “BES; Türkiye ekonomisinin tasarruf dinamosu haline gelerek en güvenilir birikim ve gelecek planlama sistemi oldu. Yüzde 25 devlet katkısı, burada önemli bir avantaj olurken sektörün teknolojiye yatırım yapmasının ve bilgi birikimi yüksek çalışanların da bu yükselişte kritik rolü var. Müşterilerin de çalışanların da evlerde olduğu bir zamanda dijital kapasiteyle tüm bu başarılar gerçekleştirildi. Aşılamanın başlaması, pandemi sonrası yeni normallerimizin yavaş yavaş ortaya çıkmasıyla ve yüksek fon başarılarıyla 2021’ye daha yüksek moralle girdik. Bu yükseliş grafiğinin hem sektörümüzde hem de ekonomimizde devam edeceğine inanıyorum.”