Ferdi kaza sigortası nedir ve genel şartları nelerdir?

Birey olarak yaşamımız boyunca farklı sigorta seçenekleri ile çeşitli riskler karşısında kendimizi güvence altına alabiliyoruz. Özellikle maddi olarak çok önemli külfetlere karşı birikim yapmış oluyoruz. Çalışan her bireyin sağlık ve emeklilik teminatlarında sigortasının olması zorunludur. Ferdi Kaza Sigortası gibi seçeneklerle de sigortanızın kapsamını genişletmiş olabilirsiniz.



Ferdi Kaza Sigortası Nedir?



Kanunlarda istisnai olarak belirtilen durumlar dışında kalan risklerden dolayı finansal kayıpları karşılamak üzeri Ferdi Kaza Sigortası kullanabilirsiniz. Bu sigorta kapsamında herhangi bir mülke bağlı olmadan sigortalının sadece kendi iradesi dışında başına gelebilecek kazalara karşı teminat altında alınması yer alır. Sigortanın sağladığı teminatlara göre kazadan kaynaklı;

Ölüm

Sürekli sakatlık

Gündelik tazminat

Tedavi durumlarında ortaya çıkan kayıp ve zararlar karşılanmaktadır. Temel poliçe kapsamında ölüm ve sürekli sakatlık yer alır. Gündelik tazminatlar ve tedavi durumları kaza durumundan bağımsız olduğunda teminat kapsamına alınmaz.



Ferdi Kaza Sigortası Kapsamı



Sigortalı kaza anında vefat ederse ya da kazaya bağlı olarak bir sene içerisinde vefat ederse yasal hak sahipleri ölüm tazminatı alabilir.



Sigortalı kaza anında ya da iki sene içinde kazaya bağlı olarak sürekli bir hastalığa maruz kaldığında sigorta kapsamında yer alan şartlara göre sürekli sakatlık teminatı tazmin edilecektir.



Gündelik tazminat durumu için sigortalı geçirdiği kaza nedeni ile çalışamayacak duruma geldiğinde poliçede belirtilen tazminat en çok 200 gün ödenir. Eğer sigortalı yarı çalışabilecek bir hale gelirse ödenen miktar yarıya iner. Kazadan dolayı doktor ücreti ile banyo, hastane, fizik terapi, ilaç, radyografi ve farklı tedavi masrafları teminat toplamının yüzde onunu aşmadığı sürece ödenir.



Ferdi Kaza Sigortasında Olan Meslek Grupları



Teminat altına alınacak kişiler üç başlıkta toplanır. Bunlar şu şekilde sıralanabilir.



Fikren ve Elle Çalışanlar: Elle ve bedenen çalışanlar ya da devamlı olarak makine ile bedenen çalışanlar bu kapsamda değerlendirilebilir.



16 yaş altı ve 65 yaş üstü: Belirli esaslar bu gruptaki bireyler için ayrı bir şekilde uygulanıyor.



Sportif Faaliyetlerde olan bireyler: Bu durumda olan bireyler kazalar ile karşılaştığında lisanslı ya da lisansız olarak spor yapabilir. Ancak bunlar ek poliçe maddesi kapsamındadır.



İşyeri, dernek ya da kulüp gibi herhangi bir grubu oluşan şahıslar için şişe Grup Ferdi Kaza Sigortası şeklinde sigorta yapılır. Teminatlar iş yeri sınırları içinde olduğu gibi belirli bir görev gerçekleştirilen veya 24 saat geniş kapsamlı olarak ta hazırlanabilir. Türkiye’de yaptırdığınız Ferdi Kaza Sigortaları tüm dünyada geçerli olacaktır.



Ferdi Kaza Sigortası Teminatları Nelerdir?



Kaza durumlarında poliçe kapsamında sizi ve sevdiklerinizi maddi yükümlülüklerden kurtarmayı hedefleyen Ferdi Kaza Sigortası yurt dışında da geçerlidir. Sigortalı yaşadığı kaza sonrasında genel şartlar kapsamında belirtilmemişse ferdi kaza sigortasından yararlanabilir.



Kaza sonucu vefat durumunda anında ya da bir yıl içinde sigorta şirketi poliçede belirtilen miktarı yasal hak sahiplerine öder. Kaza sonucu sürekli hastalık durumunda ise sigorta kapsamında belirtilen oranlarda ödeme alınabilir. Sakatlık durumunda bazı kriterlere göre poliçedeki miktarın ödeme oranları bulunur. Şu durumlarda poliçede yer alan miktarın yüzde yüzü ödenir.

İki gözün tamamen kaybı

İki kolun ya da iki elin tamamen kaybı

İki bacağın ya da ayağın tamamen kaybı

Bir kol, el, bacak ya da ayağın kaybı

Genel felç

Tedavi edilemeyen akıl hastalığı

Bunlar dışında sakatlık oranına göre yapılacak olan ödeme oranları düşecektir.