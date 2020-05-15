Fundación MAPFRE’den Türkiye’ye 4 milyon TL’lik destek

Koronavirüs pandemisi nedeniyle zor zamanlar geçiren dünya ülkelerine bir destek de Fundación MAPFRE’den geldi.

Fundación MAPFRE (MAPFRE Vakfı), tıbbi cihazların yanı sıra sağlık çalışanlarının korunması için gerekli medikal ekipmanların tedariki için faaliyette bulunduğu ülkelere toplamda 35 milyon euro bağışladığını açıkladı. MAPFRE Sigorta aracılığıyla Türkiye’de de 2010 yılından bu yana aktif faaliyet gösteren vakıf çeşitli alanlarda 4.1 milyon TL’lik bağış gerçekleştiriyor.

Vakıf, Türkiye Sigorta Birliği aracılığıyla Cumhurbaşkanlığı’nın düzenlediği Biz Bize Yeteriz Türkiye Ulusal Kampanyası’na destek olmanın yanı sıra en büyük risk grubu olarak görülen 65 yaş üstünü hedef alarak Darülaceze Müdürlüğü, ANT Sanatçı Yaşamevi ve Dr. Beşir Akınal huzurevlerinde yaşayan 1000 kadar 65 yaş üstü vatandaşın ve huzurevi çalışanlarının; maske, önlük, dezenfektan, ventilatör gibi medikal ihtiyaçlarını karşıladı.

2017 yılından bu yana Darüşşafakalı çocuklara beslenme desteği veren Vakıf, bu dönemde Darüşşafaka’nın Türkiye’deki 4 farklı lokasyonunda kalan 500 kadar 65 yaş üstü sakinin ve bakım desteği veren çalışanların koruyucu gözlük, eldiven, maske, tulum, aspiratör cihazı gibi tüm medikal malzeme ihtiyaçlarını üstlendi.

Ayrıca yerel bir üreticiye 40.000 adet siperlik ürettiren vakıf, bu siperlikleri salgının merkezi olan İstanbul’daki çeşitli kamu hastanelerine bağışladı. Konuyla ilgili açıklamada bulunan MAPFRE Sigorta CEO’su Stefan Jensen, “Bugünlerde koronavirüs pandemisini durdurmak ve toplum sağlığını korumak için birçok kurum ve kuruluş etkin bir şekilde mücadele veriyor. Hepimizi zorlayan bugünleri, birbirimize destek olarak ve moralimizi yüksek tutarak çok daha kolay geride bırakacağımıza inanıyoruz. Bu bakış açısıyla da pandemi kapsamında en dezavantajlı gruplara yardım etmek ve bu krizi en az hasarla atlatmalarına vesile olmak amacıyla çok sayıda proje gerçekleştiriyoruz.” dedi.

Jensen, bağış kapsamında 5 milyon euro’luk bir bütçenin de koronavirüs aşı araştırmalarını hızlandırmak için İspanyol Ulusal Araştırma Konseyi'ne bağışlandığını açıkladı.

Fundación MAPFRE hakkında

1975 yılında kamu menfaatine katkıda bulunmak amacıyla MAPFRE S.A. tarafından kurulmuş olan Fundacion MAPFRE, kar amacı gütmeyen bir vakıf olmakla beraber, aynı zamanda MAPFRE S.A.’nın çoğunluk hissedarıdır. Vakfın faaliyetleri, beş ayrı alan çatısı altında yürütülmekte olup, bu kurumlar aracılığıyla çeşitli sosyal sorumluluk projeleri desteklenmekte ve geliştirilmektedir. Kazaları önleme ve yol güvenliği alanı, sağlık teşvik alanı, sigorta ve sosyal güvenlik alanı, kültürel faaliyetler alanı ve toplumsal gelişim alanlarında projeler yürütülmektedir. Vakıf, dünya çapında gerçekleştirmekte olduğu tüm sosyal sorumluluk projelerinde olduğu gibi MAPFRE Sigorta aracılığıyla ve işbirliğiyle Türkiye sınırları içersinde hayata geçirilen faaliyetlerde de kendi adıyla yer almaktadır. Fundacion MAPFRE, MAPFRE Sigorta işbirliğiyle Türkiye’de çok sayıda sosyal sorumluluk projesi yürütmektedir.