‘Gençlerin geleceğini sigortalayacağız’

Kısa süre içinde köklü ve önemli değişimler yaşattıkları İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin, yeni öğretim yılı itibari ile Balat ve Yenibosna kampüslerinin yanı sıra Kazlıçeşme’de bambaşka bir kampüsü hizmete geçireceğini bildirdi.

Öğrencilerin ihtiyacı her türlü donatının bulunduğu çağdaş bir kampüs hazırladıklarını dile getiren Nihat Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nin vakıf üniversiteleri arasında en üst sıralarda yer alması için hem Ayvansaray Eğitim Sağlık ve Kültür Vakfı olarak hem de Kırmızı ailesi ve Doğa Sigorta, Doğa Hospital, Mesleğim Eğitim Kurumları gibi sektöründe güçlü şirketleri desteğiyle tüm imkanlarını seferber ettiklerini açıkladı. Kırmızı, İstanbul Ayvansaray Üniversitesi öğrencileri ve çalışanlarına kaza sigortası koruması sağlandığını ve öğrencilerin ailelerine de sigorta poliçelerinde indirimler sunularak özel imkanlar yaratıldığını da söyledi.

Kültürel etkileşim

Nihat Kırmızı, sanat, kültür, sosyal sorumluluk ve spor faaliyetleri açısından geniş imkanlar sağlanacak Kazlıçeşme kampüsünün üniversite iklimine fevkalade uygun bir mekan olduğunu, hedefledikleri uluslararası vizyon için akademik kadro kadar kampüslerinin mükemmel olması bilinciyle hareket ettiklerini aktardı.

Eğitimin amaçlarından birinin de kültürel etkileşim olduğunu belirten Kırmızı, hem Türk hem de yurt dışından öğrenciler aracılığıyla, yabancı ülkeler ile bilgi ve tecrübe aktarımı içinde bulunmayı istediklerini aktardı.

Öğrencilerinin meraklı, araştırmacı ve bilgiye heyecan duyan gençler olması için her koşulu sağlayacakları yeni kampüsleri ile beraber Balat ve Yenibosna kampüslerinde de, üniversitenin hedeflerine uygun tüm yenilikleri düzenlediklerini ekledi.