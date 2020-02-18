Günlük 1 TL’den başlayan fiyatlarla konut sigortası yaptırın

Büyükkarakaş; konut binalarını ve içindeki eşyaları tam olarak güvence altına almak için Zorunlu Deprem Sigortası (ZDS) ile birlikte konut sigortası yaptırılması gerektiğine de dikkat çekti.

Zorunlu Deprem Sigortası ile konut sigortası arasındaki farkın yeterli düzeyde bilinmediğini söyleyen Büyükkarakaş; “Zorunlu Deprem Sigortası ile binanızda, depremin ve deprem sonucu meydana gelebilecek yangın; infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararlar, poliçenizde belirtilmiş limitler dâhilinde teminat altındadır. Bunların dışında kalan tüm teminatlarda oluşan riskleri minimuma indirmek için; deprem teminatı eklenmiş konut sigortalarının tercih edilmesi gerekir” açıklamasında bulundu.

Konut sigortasına eklenen deprem teminatının, bina ve eşya olmak üzere iki gruba ayrıldığının altını çizen Büyükkarakaş; “Bina teminatı, deprem kaynaklı olarak binada oluşan yıkılma ya da kısmi hasarın tazmini için kullanılır ve Zorunlu Deprem Sigortası ile bütünleşik çalışan bir teminattır. Hasar anında öncelikle ZDS’nin limitleri doğrultusunda hasar ödemesi gerçekleşir, kalan tutar konut poliçesinin deprem teminat limitleri çerçevesinde karşılanır. ZDS poliçesi olmayan konutlarda bina teminatı kullanılamaz. Eşya teminatı ise herhangi başka bir poliçeye bağımlı değildir. Depremden kaynaklı evin içinde eşyalara gelen zarar poliçe limitleri çerçevesinde karşılanır” diye konuştu.