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    HaberlerSigorta Haberleri Hareketli yaşam için ortak proje
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    22.06.2020 - 07:00 |

    Hareketli yaşam için ortak proje

    Hareketli yaşam için ortak proje

    “Dünya Dostu Sigortacılık” yaklaşımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren Axa Sigorta, “Dünya için Hareket Et” isimli yeni projesini duyurdu. Aktif Yaşam Derneği ve WWF-Türkiye iş birliğiyle yapılan projede daha hareketli bir yaşamın insan sağlığı için yarattığı değeri, küresel ısınma ve iklim krizi açısından dünya bağışıklığı için de yaratılabileceğine dikkat çekiliyor.

    Farkındalık için

    Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, yenilikçi sigorta çözümlerinin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için değer yaratmanın da Axa için stratejik önem taşıdığını belirterek, “Projede amaç dünya kaynaklarının karşı karşıya olduğu tehlikeye ve insanların daha çok hareket ederek de bir değer yaratabileceğine dikkat çekmek ve karbon ayak izine dair farkındalıklarını artırmak” dedi.

    Survivor 115. Bölüm fragmanıSurvivor'da çeyrek final başladı ve haftanın 2. dokunulmazlık oyunu oynandı. Her bölümü ayrı bir heyecan fırtınası olan yarışmanın bu akşamki bölümünde yeni bir dokunulmazlık yarışı yapıldı. Oldukça heyecanlı geçen oyunu Sercan kazandı ve Cemal Can'ın ardından bu haftaki 2. dokunulmaz oldu. Dün akşam Evrim'in eleme adayı olmasının ardından 2. eleme adayını ise Sercan Yıldırım söyledi.
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