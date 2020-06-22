Hareketli yaşam için ortak proje

“Dünya Dostu Sigortacılık” yaklaşımıyla iklim değişikliğiyle mücadeleye destek veren Axa Sigorta, “Dünya için Hareket Et” isimli yeni projesini duyurdu. Aktif Yaşam Derneği ve WWF-Türkiye iş birliğiyle yapılan projede daha hareketli bir yaşamın insan sağlığı için yarattığı değeri, küresel ısınma ve iklim krizi açısından dünya bağışıklığı için de yaratılabileceğine dikkat çekiliyor.

Farkındalık için

Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, yenilikçi sigorta çözümlerinin yanı sıra toplumsal hayat ve çevre için değer yaratmanın da Axa için stratejik önem taşıdığını belirterek, “Projede amaç dünya kaynaklarının karşı karşıya olduğu tehlikeye ve insanların daha çok hareket ederek de bir değer yaratabileceğine dikkat çekmek ve karbon ayak izine dair farkındalıklarını artırmak” dedi.