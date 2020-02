HDI Sigorta’dan spora destek tam gaz

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, sponsorluk anlaşmasıyla ilgili yaptığı açıklamada; “Türk sporunun her alanda geliştiği, altyapıya önem veren, olimpiyatlarda ve uluslararası müsabakalarda başarılara imza atan sporcularımızın olduğu bir gelecek için çalışıyoruz. Kulübümüz 117 yıllık şanlı tarihinde sporun farklı alanlarında mücadele eden sporcularımıza sahip çıkmış ve markaların da desteğiyle sadece ülkemizde değil uluslararası müsabakalarda da önemli başarılara imza atan sporcularımız bizleri gururlandırmıştır. HDI Sigorta ile yaptığımız iş birliği bu anlamda büyük önem taşıyor” dedi.

Çebi, “Türkiye Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi’nde olduğu kadar Avrupa’da da başarılar elde eden takımımıza verdikleri destek bizim için çok kıymetli. HDI Sigorta ile birlikteliğimizin uzun yıllar devam etmesini diliyorum” diye konuştu.

HDI Genel Müdürü Ceyhan Hancıoğlu ise şunları söyledi: “Türk sporunun ve sporcusunun her zaman yanında olmaktan ve bu yolda beraber yürümekten gurur duyuyoruz. Bugün de yeni bir anlaşma, iş birliği ve dostluğa başlıyor olmanın heyecanı içerisindeyiz. Elimizden geldiğince çok spor kulübüne dokunmaya çalışıyor, ülke sporuna ve sporcusuna destek sağlayacak her fırsatta yanlarında olmaya gayret ediyoruz. Umarım bu birliktelik de her iki taraf için de hayırlı olur. Beşiktaş HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’na bu anlamlı yolculuğunda bir kez daha başarılar diliyorum.”