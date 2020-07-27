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    HaberlerSigorta Haberleri Her salgın hastalığı teminat altına aldı
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    27.07.2020 - 07:00 |

    Her salgın hastalığı teminat altına aldı

    Axa Sigorta, Kovid - 19 ile birlikte gelecekte de ortaya çıkabilecek tüm salgın hastalıkları ‘Salgınlar Geçici AXA’da Sigortası Kalıcı’ diyerek teminat altına aldı. Axa Sigorta hali hazırda Kovid - 19 hastalığından kaynaklanan tedavi giderlerini de istisna olarak karşılıyor.

    Her salgın hastalığı teminat altına aldı

     

    Axa Sigorta yeni değişiklikle gelecekte oluşabilecek tüm salgın hastalıkları poliçe özel şartlarında kapsam dışı kalan haller kısmından çıkararak, ekstra ödeme olmaksızın tamamen ve kalıcı olarak teminat kapsamına aldı. Standart tek kişilik özel oda, yemek ve refakatçi giderleri de bu kapsama dahil edildi. Axa Sigorta Satış ve Pazarlama Başkanı ve İcra Kurulu Üyesi Firuzan İşçan, “Ülkemizde ilk Kovid - 19 vakasının açıklanmasıyla sigortalılarımızın her daim yanında olduk. Her şeyin başının sağlık olduğunu bir kez daha hatırladığımız bu günlerde olduğu gibi gelecekte de sigortalılarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

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