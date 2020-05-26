Maher Holding CEO’su Levent Uluçeçen, Ramazan Bayramı nedeniyle Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile birlikte gerçekleştirdiği İnstagram yayınında “Sigortacılık bir güven konusu. İnsanların en önemli şeylerini emanet ettikleri kurumlar sigortalar. Bu nedenle bizim işimiz bu güveni sürdürmek. Bu konuya ilişkin söylenen bir benzetme vardır ve ben çok severim, ‘Herkes ölür, sigortacı bir ay sonra ölür.’ Yani biz her türlü şart ve ortamda güvence vermeye ve taahhütlerimizi yerine getirmeye hazırız” dedi.

Yapılan son düzenlemeler ile ilgili bilgilendirme yapan Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, öz sermaye ile orantılı olarak trafik poliçesi üretimine bazı sınırlandırmalar getirildiğini belirterek; “Quick Sigorta olarak kurulduğumuz günden bu yana bu konuda gereken çalışmaları yaptık. Güçlü bir sigorta şirketi olarak faaliyet göstermenin önemine vurgu yaptık. Trafik poliçesi konusunda arz sıkıntısı yaşandığı dönemde sistemlerimizi açıp talebi karşılamaya çalıştık. Ekonominin sıkıntılı döneminde iş dünyasına Kefalet Sigortası ürününü sunarak destek olduk” diye konuştu.

Yeni düzenlemeyi destekliyoruz

Uluçeçen ise trafik poliçesi ile ilgili getirilen yeni düzenlemenin yerinde bir karar olduğunu belirterek şunları söyledi: “Bizler en başından bu yana güçlü ve öz sermayesi yüksek şirket modelini takip ettik. Kâr dağıtımı yapmıyoruz ve öz sermayemizi yükseltiyoruz. 31 Aralık 2019’da 210 milyon lira olan öz sermayemizi bugün için 350 milyon liraya yükselttik. Bu sadece 3 yılda yüzde 350 büyüme demek. Rakamın yılsonunda 600 milyon civarına çıkacağını söyleyebilirim.”