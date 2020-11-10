Hızla toparlanan BES’e 4 ayda 50 bin kişi katıldı

Emeklilik Gözetim Merkezi'nin, (EGM) 30 Ekim tarihli son verilerine göre, gönüllü BES'te toplam katılımcı sayısı 6 milyon 889 bin 876 kişiye ulaşırken; katılımcı sayısı son 4 ayda 52 bin 584 kişi artış gösterdi.

Bireyler tasarrufun önemini anladı

Mart ayından bu yana ülkemizde de etkili olan Koronaviüs salgınından, BES de nasibini aldı. Sistemde katılımcı sayısı, haziran sonunda 6 milyon 837 bin 292 kişi ile dip noktayı gördü. Burada bir parantez açarsak, diğer sigorta ürünlerinden farklı olarak emeklilik ürünleri, ağırlıklı olarak bankalardan satılan bir ürün. Covid-19 nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, geçen aylarda bazı banka şubelerinin kapalı olması ya da şubelere kabul edilen müşteri sayısının sınırlandırılması kuşkusuz, BES satışlarını da olumsuz etkiledi. Ancak, haziran ayında başlayan kontrollü normalleşme süreci ile birlikte BES’in de temmuz ayı başından itibaren yeniden büyümeye başladığı gözleniyor. Bu konuda yorum yapan bazı emeklilik şirketi yöneticileri de “Korona döneminde bireyler tasarruf etmenin önemini daha iyi anladı” diyor.

Fon tutarı 133.9 milyar TL

EGM’nin, 29 Ekim tarihli verilerine göre, BES’te katılımcıların fon tutarı 133.9 milyar TL’ye yükseldi. Devlet katkısı fon tutarı ile birlikte sistemde toplam fon büyüklüğü de 153 milyar TL’ye ulaştı. Sistemde, katkı payı tutarı 79.3 milyar TL’ye ulaşırken, yapılan kesintilerden sonra yatırıma yönlenen fon tutarı da 77.8 milyar TL’ye yükseldi.