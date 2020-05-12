BİST99.2551.50EURO7.61-0.45USD6.99-1.06ALTIN382.91-0.81
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri İşyerinizi 55 saniyede sigortalayın
    ABONE OL
    12.05.2020 - 16:22 |

    İşyerinizi 55 saniyede sigortalayın

    Allianz Türkiye, İşyerim Sigortası’nı yeniledi. Poliçenin yeni versiyonunda üç farklı paket içeriği sunulurken, kelime ve sayfa sayısı yüzde 30 azaltıldı.

    İşyerinizi 55 saniyede sigortalayın

    Allianz Türkiye Oto Dışı Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı Öktem Örkün, “Yalınlık projelerimizle ürünlerin basit, sade, kolay anlaşılabilir ve ulaşılabilir olması için çalışıyoruz. Teklif alma sürecini 4 dakikadan 55 saniyeye, üretim sürecinde risk sorularını 17’den 7’ye düşürdük. Ayrıca üçüncü plan olarak sunduğumuz “Muafiyetli Paket” ile sektörde fark yaratıyoruz. Bu plan deprem dahil bir işyerinin karşılaşabileceği temel ana risklere belli bir muafiyet ve uygun primlerle teminat sağlıyor” dedi.

    Allianz Türkiye, müşterilerinin işyerlerini ve isteğe göre içinde yer alan muhteviyatı yangın, hırsızlık, sel ve su baskınına karşı koruduğu; ayrıca iş durması ve kira kaybına kadar birçok riske karşı güvence altına aldığı İşyerim Sigortası’nı yalınlık stratejisi doğrultusunda yeniledi. İşyerim Sigortası’nın yeni versiyonunda farklı ihtiyaçlara göre “standart, kapsamlı ve muafiyetli” olmak üzere üç paket tasarlandı.

    Pazardaki en hızlı teklif

    Yenilenen İşyerim Sigortası ile ticari işletme sahipleri ve girişimciler ihtiyaçlarına en uygun planı seçme, en kolay ve hızlı işyeri sigortası teklifine ulaşma olanağı buluyor. Allianz, yeni dönemde müşterilerine daha geniş teminatlar ve yüksek teminat limitleri sunuyor. İşyerim Sigortası zenginleştirilmiş asistans hizmetleri ile de destekleniyor. İndirimli akaryakıt teminatı ile Aytemiz istasyonlarından sınırsız yüzde 4 indirimli akaryakıt imkanı sunan yeni İşyerim Sigortası’nda ayrıca işyerlerine özel Hukuki Danışmanlık ve işveren/işçi konularında SGK Danışmanlık Hizmeti de seçenekler arasında yer alıyor.

    Allianz Türkiye’nin çeviklik üzerine kurduğu iş stratejisi doğrultusunda daha yalın, anlaşılır ve aynı zamanda daha zengin içerikli ürünler geliştirmeyi hedeflediklerini belirten Örkün; “Pazardaki en kolay, sade, anlaşılabilir ve hızlı satılabilir işyeri sigorta ürününü sunuyoruz” dedi.

    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

    Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, 4 gün tatil mi, yasak olan iller nereler? 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil ?

    16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, 4 gün tatil mi, yasak olan iller nereler? 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil ?

    Sıradaki Haber