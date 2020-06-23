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    HaberlerSigorta Haberleri Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’i ‘sevgi’ kazandı
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    23.06.2020 - 13:49 |

    Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’i ‘sevgi’ kazandı

    Anadolu Hayat Emeklilik tarafından gerçekleştirilen ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışmasının 2020 kazananları belirlendi.

    Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’i ‘sevgi’ kazandı

    Bu yıl 14’üncüsü düzenlenen yarışmada, 2 bin 346 katılımcının 7 bin 889 fotoğrafı yarıştı. Türkiye’nin kadınlara özel ilk ve tek fotoğraf yarışması olan ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışmasının birincisi ‘Sevgi’ adlı fotoğrafıyla Berna Nalçacı oldu. ‘Torlukçular’ adlı fotoğrafıyla Funda Öztürk’ün ikinci, ‘Sevgililer’ adlı fotoğrafıyla Aslı Ayyürü’nün üçüncü olduğu yarışmada; Özlem Dilek, Nebiha Bacıoğlu ve Münevver Ulusoy da mansiyon ödülüne layık görüldü.

    80 binden fazla fotoğraf karesi yarıştı

    2007 yılından bu yana 21 bini aşkın katılımcının, 80 binin üzerinde fotoğrafla katıldığı ve geleneksel hale gelen ‘Kadın Gözüyle Hayattan Kareler’ fotoğraf yarışması; Türk kadınının sosyal, kültürel ve toplumsal gelişimine katkıda bulunmayı hedeflerken; kadınlara kendilerini ve hayata bakışlarını özgürce ifade edebilecekleri bir platform sunuyor. Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) danışmanlığında ‘Hayata Dair’ temasıyla düzenlenen yarışmaya, 18 yaş ve üzeri, amatör ve profesyonel tüm kadın fotoğrafçılar en fazla 4 adet fotoğrafla katılabiliyor.

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