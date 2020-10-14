Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ne Axa Sigorta’dan destek

Bu imza ile Axa Grubu’nun 2018 yılında imzalayarak tüm çalışmalarına entegre ettiği ve zaten halihazırda ülkemizde de yürürlükte olan bu prensiplerin Axa Sigorta tarafından da resmileştirilmesi sağlandı. Şirket ayrıca, diğer tüm şirketleri de Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ni desteklemeye ve Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 adımını taahhüt etmeye davet ettiğini duyurdu.

Eşit haklarda kararlıyız

Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Axa Sigorta olarak Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi tarafından hazırlanan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’ni (Women’s Empowerment Principles-WEPs) imzalayan şirketlerden biri olmaktan gurur duyuyoruz. Toplumsal cinsiyet eşitliği hali hazırda şirketimizin sahiplendiği en önemli değerlerden biri. Çalışanlarımızın yüzde 52.2’si kadın; iş hayatında kadınlara eşit hakları destekleyen bir şirket olmaktan çok mutluyuz. İşyerinde kadınların sesi, yalnızca sosyal eşitliğe değil, aynı zamanda ekonomik güce de katkıda bulunan güçlü bir sestir. Bizler kadınlara işyerinde eşit haklar sağlamaya kararlıyız ve ayrıca kadın liderliğindeki işletmeleri Kadın Girişimci Sigortası ürünü ve hizmetlerimizle destekliyoruz ve desteklemeye devam edeceğiz. Kız çocuklarının eğitimine, annelerimize, çalışan kadınlarımıza her zaman destek olma sözü veriyor ve fırsat eşitliğinin takipçisi olacağımızın altını çizmek istiyoruz. Tüm şirketleri de 2030 yılı gündeminin toplumsal cinsiyet eşitliği boyutları ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri konusundaki kurumsal katkılar için temel araç olan Kadının Güçlenmesi Prensipleri’nin 7 adımını taahhüt etmeye davet ediyoruz” dedi.