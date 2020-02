Kadınlara cep telefonu tamirini öğretecek

Gulf Sigorta Genel Müdürü Süleyman Sağıroğlu, projesi kapsamında ilk etapta cep telefonu tamirini seçtiklerini belirterek, “Biz cep telefonu sigortalarında en büyük şirketlerden biriyiz. Bağlantılarımız güçlü ve bildiğimiz bir konu. Cep telefonu tamiri esnasında hakikaten dikkat, özen ve el becerisi gerekiyor. Bunun da kadınlara uygun olduğunu düşündük. İlk aşamada 5 ilimizde mesleki eğitim vereceğiz. Mesleki eğitimin yanında iletişim, sosyal medya kullanımı ve pazarlama eğitimi de verilecek” diye konuştu.

Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Yeşim Başaran, kadınların iş hayatında yeterince yer alamadığını belirterek, “Bunun ekonomik ve sosyal faktörlerine baktığımızda ilk olarak eğitimi görüyoruz. İkinci olarak bizim toplumumuzda kadının nasıl konumlandığı, yani cinsiyetle ilgili olan yaklaşım. Ve ayrıca tabii ki ekonomik koşullar. Bu engellerden dolayı kadın iş hayatında beklendiği gibi yer alamıyor” dedi.

Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Figen Gardet ise, “Normalde toplum içerisinde erkeklere özgü meslekler diye bilinen oto tamircisi, seramik ustası, parke ustası, tesisatçı ve boyacı gibi mesleklerde kadınlara eğitim verilecek. Toplamda 45 farklı meslekte eğitimlere katılacak olan kadınlar, Milli Eğitim Bakanlığı’ndan sertifika da alacak. Böyle bir proje olduğunu duyunca gerçekten çok heyecanlandık. Daha önce de sosyal sorumluluk projelerinde yer almıştık. Zaten kurumsal değerlerimiz arasında ‘duyarlı olmak’, toplam 6 prensibimizin başlarında yer alıyor. Elbette ki pek çok konu var ve bunların her biri gerçekten önemli. Zaman içerisinde bunların her birine zaman ayırmak, her bir projeyi doğru anlamak, doğru tespit etmek ve yerinde bir yardımda bulunmak kolay değil. Biz kendi yaptığımız kurumsal iklim çalışması esnasında, kadına odaklanmaya karar vermiştik. Bu projeyle denk geldi” dedi.