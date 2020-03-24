Kadınlara özel kritik hastalık sigortaları ile kendinizi ve sevdiklerinizi zor zamanlara karşı güvence altına alabilirsiniz. Çeşitli kadın kanserlerine karşı maddi durumunuza destek sağlayarak, yaşam kaybı riskine karşı sevdiklerinizin güvende olduğunu bilmenin huzurunu hissetmek için yaptırılması gereken özel sigorta türlerinin başında geliyor.



Kadınlara özel kritik hastalık sigortası nedir?



Bu özel sigorta çeşidi, kadınlarda görülen kritik hastalıklara karşı finansal koruma sağlamaktadır. Kadınlara özel kritik hastalıklara ilişkin hastalık sigortası, maddi destek ile birlikte tedavi masraflarını ve hastalık sebebi ile oluşabilecek gelir kayıplarını kapsayan bir sigortadır. Böylelikle hastalık durumlarında mevcut birikime dokunulmadan finansal sağlık güvencesi sağlanmaktadır.



Kadınlara özel kritik hastalık sigortası ne sağlar?



Kadınlara özel kritik hastalıklar sigortası; yaşam kaybı ve kritik kadın hastalıklarına karşı teminat sunmaktadır. Bu sigorta kapsamında yer alan yaşam kaybı teminatı ile sözleşmede gösterilen süre içinde sigortalı vefat ederse, sigorta bedeli sözleşme hükümleri ve hayat sigortası genel şartları çerçevesinde sigortacı tarafından lehtara, lehtar tayin edilmedi ise kanuni varislere tazminat olarak ödenir.



Kritik kadın hastalıkları teminatı, sigortalının teminat başlangıç tarihinden sonraki bir tarihte meme kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, rahim içi kanseri, yumurtalık kanseri, tüpler vajina, vulva tümörleri gibi önemli hastalıklardan birine yakalanan, hayatında ilk kez teşhis konulduğuna veya ameliyat edildiğine dair yazı ile ispatlanarak belgelenmesi sonucunda poliçe üzerinde belirtilen teminat tutarı ödenmektedir. Önemli olan husus, riziko riskinin gerçekleşmesidir.



Kadınlara özel kritik hastalık sigortası yaptıran kişiler, bazı avantajlı hizmet paketlerinden hiçbir ek ücret ödemeden yararlanabilmektedirler. Bu avantajlar; doktor talebi üzerine çektirilecek mamografi hizmeti, diş sağlığı paketi ve bu paket kapsamında diş muayenesi, diş taşı temizliği, röntgen çekimi, indirimli diyetisyen hizmeti olarak sayılabilir. Bu avantajlar artırılabilmekte, yeni hizmetler pakete eklenebilmektedir. Bunda kadınların ihtiyaçları ve talepleri de dikkate alınmaktadır. Sigorta şirketleri, müşterilerinin memnuniyetlerini sağlamayı hedeflemektedirler.



Kadınlara özel kritik hastalık sigortasında teminat altına alınan hastalık ve ameliyatlar nelerdir?



Kadınlara özel kritik hastalık sigortasında teminat kapsamında yer alan hastalık ve ameliyatlar şöyle sıralanabilir: kadın kanserlerinden meme kanseri, yumurtalık kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri, follop tüpü ( yumurtalık tüpü) kanseri, vajina (vulva) kanserleri; rahim ağzı ve memede kansere zemin sağlayan hücresel yapı değişikliklerinin teşhisi: memede ya da rahim ağzında karsinoma in-situ, Sistemik lupus eritematozus hastalığı, ciddi ve kronik romatoid artrit hastalığı, ciddi seviyede kemik erimesi, Karsinoma in-situ sebebine dayalı rahim alınması (Histerektomi)



Kadınlara özel kritik hastalık sigortası prim ödemelerinde vergi avantajı



Yürürlükteki vergi mevzuatına göre ücretli çalışanların; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait şahıs sigortası primleri ( ölüm, kaza, hastalık, işsizlik ) ödendikleri ayda elde edilen brüt ücretin ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirilebilmektedir.