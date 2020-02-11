Kadınların sağlığı ve geleceği ‘sigorta’ ile güvencesinde

Türkiye’de nüfusun 39 milyonunu kadınlar oluşturuyor. AXA’nın dünya çapında yaptırdığı bir araştırmaya göre, kadınlara yönelik sigorta pazarının 2030 yılına kadar dünyada 2 kat büyümesi öngörülüyor. Türkiye’de ise bu beklenti yaklaşık 10 kat. Çünkü Türkiye’de kadınlar artık hem iş hem de sosyal hayatın içinde daha fazla yer alıyor. İşte tüm bu gelişmelerden hareketle kadınlar tüm sektörler için olduğu gibi sigorta sektörü içinde büyük bir pazar anlamına geliyor.

Ağırlıklı ürünler sağlık branşında

Şu anda piyasadaki mevcut ürünlerin büyük kısmını sağlık branşındaki ürünler oluşturuyor. Özellikle hastalıklardan yola çıkan sigorta şirketleri kadınların toplum içinde sahip olduğu anne, eş, evlat, iş yeri sahibi gibi birçok rolünden hareketle meydana gelecek riskleri asgari düzeye indirmeyi hedefliyor. Bu nedenle sunulan ürünlerin büyük kısmını kritik hastalıklar oluşturuyor. Ama sadece sağlık değil, girişimcilik ve kasko branşlarında da kadınlara özel ürünleri bulmak mümkün.

Sigorta teminatı 30-60 bin TL arasında değişiyor

Sigorta şirketlerinin sunduğu kadınlara yönelik sağlık ürünlerine kısaca göz atalım. Şirketler, kadınlara yönelik sağlık ve hayat sigortasının kapsamını günün gereklerine uygun olarak genişletiyor. Kadın kanserlerinin giderek artması ve daha çok kadını tehdit etmesi nedeniyle geliştirilen bu ürünle, kadınlara özgü kanser türlerinden birine yakalanmaları durumunda kadın sigortalıları oluşabilecek mali güçlüklere karşı güvence altına almayı amaçlıyor. Seçilen paket türüne göre poliçeler her yıl otomatikman da yenilenme özelliğine sahip bulunuyor. Sigortalı yaş aralığı ise 18 ile 55 yaş arasını kapsıyor. Bu süreyi, 50 yaş ile sınırlayan şirketler de var. Ödenen teminat ve tazminat tutarı ise 30 bin ile 60 bin TL arasında değişkenlik gösterirken, sigorta poliçelerinde vefat halinde sigortalının yakınlarına tazminat ödenmesi yükümlülüğü de genel olarak bütün ürünlerde yer alıyor.

Kadınlar bu ürünlere ilgi gösteriyor

Kadınlara yönelik sigorta çeşitlerinin artması yönünde uzman görüşünü de yine bir kadın sigortacıdan aldık. Gulf Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Ayşe Gardet, kadınların artık aile yapısı içerisindeki karar mekanizmasında önemli rol oynadıklarını söyledi. Ailenin ve geleceğin güven altına alınmasının hele hele çocuklar varsa kadın için öncelikli bir konu olduğunun altını çizen Gardet, “Bugün kanser sigortası, kritik hastalıklar ürünümüz ve ferdi kaza poliçelerimiz, kadınların rağbet ettiği ve faydalı bulduğu ürünler arasında sayılabilir” dedi.

Kadın sigortaları için bugün belli başlı branşlarda ürünlerin olduğunu kaydeden Gardet, zaman içinde başka ürün gruplarında da bunun yaygınlaşacağını söyledi.

18-50 yaş arasındaki kadınları teminat altına alıyor

BNP Paribas Cardif Türkiye’nin geliştirdiği “Kadına Değer Sigortası” ürünü göğüs kanseri, rahim kanseri, rahim ağzı kanseri ve yumurtalık kanseri gibi kadınlara özel kanser türlerine karşı güvence sağlıyor. Kadına Değer Sigortası’nın 18-50 yaş arasındaki kadınları teminat altına aldığını belirten BNP Paribas Cardif Türkiye CEO’su Cemal Kişmir, “Kadın kanserlerinin son yıllarda dünyada ve ülkemizde çok hızlı yayıldığını gözlemliyoruz. Son raporlara göre 2030 yılında kadınlarda kansere bağlı ölüm sayısının dünya genelinde 5.5 milyona ulaşması bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda Kadına Değer Sigortası’nın önemli bir ihtiyacı karşılayacağını düşündük” dedi.

Mamografi hizmeti yılda 1 defa ücretsiz

Kadın sağlığına ilişkin ürün sunan şirketlerden birisi de Katılım Emeklilik. Şirket, kadın sağlığına odaklandığı ‘Kadınca Güven Kritik Hastalık Sigortası’ kapsamında sigortalılarına yılda bir kere hiçbir ek ücret ödemeden mamografi, diş sağlığı paketi ve indirimli diyetisyen hizmetleri sunuyor.

İş yerlerini tek bir poliçe ile teminata alıyor

AXA Sigorta, Kadın Girişimci Sigortası’nı iş yeri sigortası ürününü farklı destek hizmetleriyle zenginleştirerek ve tamamen kadın girişimcilerin hayatına değer katmak ve karşılaştıkları zorluklara karşı güçlendirmek amacıyla yeniden hazırladı. İş yeri sigortasını oldukça geniş kapsamlı asistans hizmetleriyle genişleten şirket, girişimci kadınların bir yandan iş yerlerini tek bir poliçe ile teminat altına alırken diğer yandan bireysel ihtiyaçlarını da kolaylıkla karşılamalarını sağlıyor.

Kadınlara özel kasko da var

Türkiye’de artan kadın sürücü sayısı da sigorta şirketlerini harekete geçirdi. Sadece sağlık ve girişimcilik değil kasko konusunda da kadınları unutmayan şirketler arasında ilk sırada Ray Sigorta geldi. Kadın sürücülerin kaza anında yaşadıkları sorunları inceleyen ve beklentilerini analiz eden Ray Sigorta, hazırladığı Prenses Kasko ürününü kadın sigortalılarına sundu.