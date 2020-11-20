‘Kamunun yükünü hafifleteceğiz’

Axa Sigorta ayrıca depremin ardından bildirilen hasarların ödemesinin gerçekleştirilmesi için hızla harekete geçerek yönetim kadrosu ve gezici hasar tespit ekipleri ile bölgede çalışmalara başladı. Şirket konut sigortası yaptıran Axa Sigorta müşterileri ile teker teker temasa geçerek konutlarında hasar olup olmadığını öğrenirken iki eksper ofisi de yalnızca İzmir’deki Axa Sigorta müşterilerine hizmet veriyor.



Sigortalılık artacak



Ayrıca Axa Sigorta çağrı merkezi 7/24 müşterilerin taleplerini yanıtlıyor. Axa Sigorta çalışanlarından oluşan ‘Axa Tüm Kalplerde’ gönüllüleri ise İzmir’de ihtiyaç duyulan diğer malzemelerin tedariki için organize olarak şirket içinde yeni bir yardım kampanyası başlattı.



Şirketin Ege Bölgesi yöneticileri ile deprem bölgesine ulaşan Axa Sigorta CEO’su Yavuz Ölken, “Ülkece bir kez daha deprem felaketiyle karşılaştık, üzüntümüz büyük. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Benzer bir acıyı tekrar yaşamamak dileğiyle bu acımızı da hep birlikte iyileştireceğiz” dedi. Ölken, şunları söyledi:



“Bu zor günlerde herkesin ve her bir kurumun elinden geldiğince, gücü yettiğince verdiği destek, zor günlerde nasıl kenetlendiğimizin, birlik ve beraberlik içinde olduğumuzun önemli bir göstergesi. Kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarının çalışanları ve temsilcileri afet bölgesinde gece gündüz demeden, büyük özveriyle çalışmaya devam ediyor. Daha önce yaşadığımız depremleri de hatırlayarak ve ülkemizin deprem kuşağında olduğu bilinciyle bu üzüntü verici olaydan da önemli dersler çıkarmamız gerekiyor. Eminim ki sigorta şirketleri olarak DASK ile müşterek çalışmalar yapacak, sigortalılık oranının artırılmasına ve kamu üzerindeki yükün hafifletilmesine ve bu alanda gelişmeye destek olacağız. Bu noktada biz Axa Sigorta ailesi olarak yakın geçmişte yaşadığımız Elâzığ depreminde de olduğu gibi gerek vatandaşlarımızın gerek kamu kurumlarımızın yanındayız.”