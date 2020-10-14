Kasko endişeleri ortadan kaldırıyor

Şiddetli yağışlar, dolu ve taşkınlar araçlarda sigorta güvencesinin ne derece önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Meydana gelen dolu olaylarında kasko korumasında olan hasarlar hava olayının gerçekleşmesinin ardından hemen tazmin edildi. 2020’nin ilk 6 ayında Türkiye Sigorta Birliği’nin verilerine göre kasko branşında 2.2 milyar lira ödeme yapıldı. Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, araç sahiplerinin gönlünün rahat olması için kaskonun bir gereklilik olduğunu söyledi.

Araç kullanımı arttı

“Pandemi nedeniyle bireysel araç kullanımının arttığını görüyoruz. Böyle bir dönemde bireysel araçların maruz kaldığı risklerin azaldığını söylemek doğru olmayacaktır” diyen Erdoğan, şunları söyledi:

“Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız dolu olayından sonra araçlarda çok sayıda irili ufaklı göçük meydana geldi. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı’nın yayınladığı 2020 Ağustos bültenine göre sadece bu yıl yoldan çıkan araç sayısı 15 bine, devrilen ya da savrulan araç sayısı 11 bine ve park etmiş araca çarpan araç sayısı 750’ye ulaştı. Koşullar ne olursa olsun risklerin hayatımızda bir yeri olacağını görmemiz gerekiyor. Sigorta yaptırmak yalnızca zararın kolayca karşılanmasını sağlamıyor, sigortalının endişelerini de gideriyor. Sigortanın sunduğu en büyük değer de söz ettiğimiz bu huzur.”

Sigortacılıkta, kişilerin her daim değişen ihtiyaçlarına ve tercihlerine uygun seçeneklerle yanıt verilmesi gerektiğini ifade eden Erdoğan, Ray Sigorta olarak kasko tarafında fiyat/performans ilkesi temelinde kurgulanan Ekonomik Kasko, Baby on Board Kasko ve Prenses Kasko olmak üzere 3 farklı ürünle müşterilere hizmet sunduklarını söyledi.

Ray Sigorta’nın en hesaplı paketlerinden olan, Hızlı Onarım Merkezi ve anlaşmalı özel servislerde geçerli geniş teminat kapsamına sahip Ekonomik Kasko, uygun fiyatlarla bireysel araçların tek poliçede güvence altına alınabilmesini sağlıyor.

Belirli yaş grubunda çocuk sahibi olan ebeveynlere özel tasarlanmış bir sigorta ürünü olan Baby On Board Kasko’dan ise 0-5 yaş arası çocuğu olan tüm sürücüler faydalanabiliyor.

Standart kaskoya ek olarak asistans hizmetleriyle ekstra yüzde 25 indirim avantajı sağlıyor. Kadın sürücülere özel olarak hazırlanan Prenses Kasko ruhsat sahibi kadınlar tarafından satın alınabiliyor.

Özel ihbar hattı, sigortalının kazadan sonra yaya kalmaması için taksi hizmeti, destek veren özel moto vale hizmeti gibi hayatı kolaylaştıran hizmetlerin bulunduğu bu kasko paketinde, hasarlı araç Ray Sigorta tarafından sigortalı yerine servise götürülüyor, ikame araç ise istenilen yere teslim ediliyor.

Ray Sigorta aynı zamanda belirli meslek gruplarına da özel indirimler sunuyor. Hâkim ve savcılar, doktor ve diş hekimleri, eczacılar, hemşireler, sağlık çalışanları, mimarlar, mühendisler, öğretim üyesi ve öğretmenler, muhasebeci ve mali müşavirler, TSK personel ve sivil memurları, devlet memurları, emekliler ve anonim şirket çalışanları tüm indirimlere ek Ray Sigorta’nın sunduğu %25’e varan özel indirimlerden faydalanabiliyor.

Trafikte %10 indirim

Ray Sigorta, zorunlu olmasına karşın trafik sigortası yaptırmayı belirli nedenlerden ihmal edenlerin olduğu gerçeğinden yola çıkarak ülke çapında sigortalılığın artması ve milli servetin kaybolmaması için yeni bir uygulama devreye aldı.

Söz konusu uygulamaya göre, tüketicinin hususi otomobil kullanım tarzındaki aracına ait mevcut kaskosunun Ray Sigorta’dan olması ya da Ray Sigorta’dan yeni kasko yaptırması durumunda, zorunlu trafik sigortasında belirli kriterlere göre %10’a varan indirim sunuyor.