Korona, ‘dijital sigortacılık’ta fırsat yarattı

Türkiye’de toplam sigorta sektörü içinde dijital satışların pazar payı yaklaşık yüzde 1.5 seviyelerinde. Yetkililer, bu oranın önümüzdeki 5 yıl içinde hızla artarak 3-4 katına ulaşacağını söylüyor. Öte yandan dijital platformlardan satılan ürün çeşitliliği de her geçen gün artıyor. Örneğin eskiden sadece trafik ve kasko ürünleri satılırken bugün bu branşların yanına DASK, konut sigortası, tamamlayıcı sağlık sigortası ve ferdi kaza gibi ürünler de eklendi.

Şansa Bırakma da sırada

Dijital sigortacılık alanında faaliyet gösteren şirketler arasında Sigortam.net, koalay.com, sigortaladım.com, sigortayeri.com ve tamamlayıcısağlık.com dikkat çekiyor. Ekim ayında bu şirketlere ‘Şansa Bırakma’ isimli yeni bir yatırım daha ekleniyor. Yetkililer, önümüzdeki süreçte bu alanda pazarın da, rekabetin de büyüyeceğine dikkat çekiyor.

Pandemide portföyümüz büyüdü

Dijital sigortacılık alanında faaliyet gösteren en köklü şirketlerden birisi de Sigortam.net. Bu alanda tam 20 yıldır hizmet veriyor. Sigorta sektöründe özellikle son 3 yıldır dijitalleşme anlamında büyük adımlar atıldığını belirten Sigortam.net Genel Müdür Yardımcısı Zerrin Sonışık, “Bugün gelinen noktada tüm satış kanallarında dijital çözümler nihai sigorta müşterilerine sunuluyor. Bu gelişmelere paralel sektördeki rekabette artıyor. Artan rekabetle beraber sigorta müşterilerinin dijital kanallardan satın alma davranışlarının da çok hızlı arttığını gözlemliyoruz” dedi. Sonışık, pandemi sürecinin özellikle tüketicilere ihtiyaçlarını dijital ortamda giderebilecekleri alternatiflerin var olduğunu gösterdiğini söyledi. Sonışık, “Benzer durum sigorta sektöründe de mevcut. Dönemin bir sonucu olarak sigortaya talebin azalışını Mart-Haziran döneminde sektör olarak hissetsek de bu dönemde dijital kanalların daha çok tercih edildiğini gözlemledik. Sigortam.net olarak bu dönemde önceki senelere göre portföy anlamında büyümelerimiz yavaşlamadı, aksine hızlanarak ilerledi” dedi.

5.5 milyon müşteriye ulaştı

Dijital alanda sigorta satışı yapan şirketlerin pazar paylarının yıllar içinde artarak devam ettiğini kaydeden Sigortam.net Pazarlama ve Online Satışlar Direktörü Ahmet Karan ise, “Sigortam.net olarak 2020 itibariyle platformumuzu kullanan müşteri sayısı 5.5 milyona ulaştı. Bu rakam, sigorta sektöründe dijital kanallar üzerinde sigorta ihtiyaçlarını araştıran müşteri potansiyeli için çok önemli bir gösterge. Dijital satışların payı sektörde tahmini olarak yüzde 5 seviyelerinde. Bu oranın önümüzdeki 5 yıl içinde hızla artarak 3-4 katına ulaşmasını öngörüyoruz” dedi. Karan, tüketicilerin internet üzerinden her türlü sigorta ürününü almaya açık olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Sigortam.net üzerinden alınan sigorta branşlarının penetrasyonları, sektördeki tüm satış kanallarındaki ürün penetrasyonlarıyla paralel.”

Rekabet değil, işbirliği yapıyoruz

Ülkemizde internet üzerinden satışın son yıllarda yaygınlaşmasının sigorta sektörünü de pozitif anlamda etkilediğini belirten Sigortaladım.com Pazarlama Direktörü İzzet Özveren, “Pazar henüz olgunlaşmamış olsa da sigorta şirketleri, aracılar, pazar yerleri bir ekosistem yaratarak internet üzerinden sigorta satışında yerlerini alıyor. Sigorta pazarı hali hazırda henüz genişleme ve müşteri kazanımı sürecinde. Bu nedenle sektörde rekabetten ziyade sistem içerisinde yer alan aracılar, sigorta şirketleri, iş birliği içerisindeler. Aslında sektörün oyuncuları olarak hepimiz rekabet değil iş birliği yapıyoruz. Ortak amacımız halkımıza koruma esaslı bir sigortalama tecrübesini yaşatmak” diye konuştu.

Dijital kanallar üzerinden hizmet verdikleri kitlenin öncelikle esnek, yenilikçi ve sigorta hakkında bilgi sahibi olan kişiler olduğuna dikkat çeken Özveren, “Bunu belli bir yaş grubuna indirgemek doğru olmaz; kadın, erkek 18 yaşında da müşterilerimiz var, 80 yaşında da” diyor ve ekliyor: “Çok kısa zaman içerisinde ülkemizde de, dünyada da internet üzerinden alışveriş yapanların bir profili olmayacak çünkü internet toplumun bütününün kullandığı elektrik, su gibi ihtiyaç haline gelecek.”

Müşterilerimizin çoğunluğunu evli erkekler oluşturuyor

Dijital sigortacılık alanında faaliyet gösteren köklü şirketlerden birisi de koalay.com. Son yıllarda neredeyse tüm sektörlerde olduğu gibi sigortacılıkta da dijital satışların payı ve bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin sayısının arttığına dikkat çeken Hesapkurdu.com Kurucu Ortağı ve Koalay.com CDO (Chief Digital Officer) Onur Tekinturhan, “Buna ek olarak sigorta şirketleri de doğrudan satışa ilgi göstermeye başladı. Büyük acenteler de dijital satış kanalları oluşturuyor. Dijitalleşmeye ilgi artınca doğal olarak rekabet de başlıyor, ama bu çok sağlıklı ve sektörün ihtiyaç duyduğu bir rekabet. Bu sayede tüketiciye sunulan hizmet iyileşiyor, dijital ortamda satışı yapılan ürünler çeşitleniyor” diye konuştu.

Koalay.com ve Hesapkurdu.com verilerine göre internette en çok araştırılan ürünlerin başında araç sigortaları, zorunlu deprem sigortası (DASK) ve seyahat sigortası geliyor. Tekinturhan, konut sigortasına da ilginin son dönemde arttığını gözlemlediklerini söyledi. İnternetten sigorta alan tüketici grubunun geniş bir demografik dağılımı olduğunu kaydeden Tekinturhan, “Türkiye genelinden talep alıyoruz. Çoğunluğu oluşturan yaş aralığı 25-50. Müşterilerimizin çoğunluğunu evli erkekler oluşturuyor” dedi.

En büyük payı zorunlu sigortalar alıyor

Dijital sigortacılık anlamında Tamamlayıcı Sağlık ürünlerine odaklanan Tamamlayicisaglik.com da 2014 yılından bu yana bu sektörde faaliyetlerini sürdürüyor. Şirket, son 3 yıl içinde bireysel TSS pazarının yüzde 2’lik pazar payı kadar bir üretime ulaştı. Pandemi sürecinin fırsat olarak tetiklediği yegâne unsurun mesafeli satışın öneminin artması ve tüketicinin mesafeli satışa eskisine nazaran daha sıcak bakması olduğunu kaydeden Tamamlayicisaglik.com Kurucusu Gencay Genç, “Pandemi sürecinden bağımsız olarak dijital aktör yolunda ilerlemek isteyen bir şirket, sigorta süreçlerini iyileştirmek, müşterilerin sıkıntılarını çözmek ve yeni teknolojileri kullanarak faaliyetlerine devam etme konusuna odaklanmalıdır. O zaman bu girişimler kendileri için gerçek fırsatları kendi elleriyle yaratmış olacaklar” değerlendirmesini yaptı.

Genç, dijital alanda yapılan satışların son dönemde artmasını sağlayan nedenleri ise şöyle sıraladı: “Bu ivmenin artmasının birkaç parametresi var. Birincisi sigorta tüketicisinin dijitalden sigorta satın alma ve hizmetlerinden faydalanma davranışının artması. İkincisi şirketlerin ve yeni girişimlerin insurtech iş modellerini ve çözümlerini piyasada arttırma çabası. Üçüncüsü düzenleyici kurumların Türkiye sigorta piyasasında dijital sigortacılık yapmak için gerekli piyasa düzenlemelerini ileri görüşlü bir şekilde düzenlemesi. Dördüncüsü ise dünyadaki yatırım fonları ile Türkiye’deki projelerin buluşabilmesi diyebiliriz.”

Pandemi ile 5 yıllık dijitalleşme yolunu 5 ayda aldık

Sektöre yeni giren oyunculardan birisi de Şanşa Bırakma oldu. AcerPro bünyesinde geliştirilen bir platform olan Şanşa Bırakma, ekim ayında faaliyete geçiyor. Özellikle pandemi sürecinde sigorta sektörünün dijitale yönelme hızının arttığını belirten Şansa Bırakma Direktörü Eyüp Yusuf Altunbıçak, “Kurallar netleşip pandemi sürecinde dijitalin önemi ortaya çıkınca birçok acente ve broker dijitalde büyümeyi hedeflemeye başladı. Bu anlamda hizmetini kaliteli hale getiren, farklılaştıran, ürün yelpazesini genişletenler her zaman ön planda olacak. Dolayısıyla bu alanda rekabet çok büyüyecek” dedi.

“Pandemi gibi kriz anları çözebileceğiniz yeni ihtiyaçlar yaratır ve yeniliğe yol açar, kuralları değiştirir” diyen Altunbıçak, pandeminin sigortacılık kurallarının da değişmesine sebep olduğuna vurgu yaptı. “5 yıllık dijitalleşme yolunu 5 ayda aldık” diyen Altunbıçak, şöyle devam etti: “Z kuşağı kapıya dayandı ve satın alma alışkanlıkları tamamen dijital üzerine kurulu. Dijital satış kanalları oldukça zayıf olan acenteler pandemi ile beraber zorunlu olarak dijitale ayak uydurmak zorunda kalıyor. Hâlâ direnenlerin ise kısa süre içerisinde kayıplara karışacağını düşünüyorum.”