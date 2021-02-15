Koru Sigorta bu yıl kaskoda daha da iddialı

Koru Sigorta’nın başarılı bir grafik çizdiğine dikkat çeken Tabakoğlu, şu açıklamaları yaptı:

“Pandemi gibi zorlu bir dönemde bizi destekleyen acentelerimiz en önemli gücümüz oldu. Hayata geçirdiğimiz kampanyalar ve yeni ürünler ile acentelerimizin bu süreci en az kayıpla atlatması için çalıştık. 2020’de pazar payını yüzde 0.19 büyüten ve önemli bir prim artışı sağlayan şirketimizin, 2021’e hızlı bir giriş yapması için tüm planlamalarımızı yapmış bulunuyoruz. Bu yıl da alacağımız tüm kararların merkezinde, acentelerimiz ile ailemize katılacak yeni satış kanallarımız yerini alacak. 2021’de, özellikle kasko branşındaki ürün çeşitliliğimiz ve yeni kasko tarifemiz fark yaratacak. Yeni yılın, kasko branşında önemli büyüme kaydedeceğimiz bir yıl olacağına inanıyoruz.”