‘Kovid-19 sürecinde sigortanın rolü önemli’

Katılım Emeklilik Genel Müdürü Ayhan Sincek, sigortalıların ve BES katılımcılarının Kovid-19 sürecinde de yanında olduklarını söyledi. “Katılım Emeklilik olarak sağlık ürünlerimizi çatısı altında topladığımız Katılım Sağlık markamız, lansmanını kısa bir süre önce yapmış olmamıza rağmen korona salgını sürecinde çok önemli rol üstleniyor” diyen Sincek, “Salgın hastalıklar kapsam dışı olarak belirtilmiş olmasına rağmen, güncel istisnai ve hassas durum gözetilerek Kovid-19, kapsam altına alındı. Sigortalılarımızın tanı ve tedavi giderleri, poliçe limitleri dahilinde karşılanmaya başlandı” şeklinde konuştu.

Sincek, “Sigortalılarımızın öncelikle her zaman yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Kovid-19 belirtileri gösteren sigortalılarımız, sakinliklerini koruyarak, 184’ü arayabilir, yetkilendirilmiş devlet hastanelerine başvurabilir ya da immünoloji birimi olan, hızlı test kiti dağıtılmış, pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerimize başvuruda bulunabilirler. Katılım Sağlık olarak, Kovid-19 hastalığı ve tedavisi kapsamında oluşacak olası tedavi giderlerini, özel ve tamamlayıcı sağlık sigortalarımız kapsamındaki pandemi hastanesi olarak belirlenmiş anlaşmalı özel hastanelerde, karşılıyoruz” dedi.

Yeni poliçelere Kovid-19 eklendi

Ayhan Sincek “Yeni düzenlenen poliçelerde ise söz konusu rahatsızlığın poliçe başlangıç tarihi öncesinde gerçekleşmemiş olması şartı ile kapsam alanına alıyoruz. Sigortalılarımız, yalnızca sağlıkları ve aileleri ile ilgilensinler, bir de maddi endişe taşımasınlar istiyoruz” dedi.

Salgın sürecinde tüm işlemlerin online kanallar üzerinden kolayca gerçekleştirildiğini hatırlatan Sincek sözlerini şöyle sürdürdü; “Dijitali merkeze alan çalışmalarımızın

meyvelerini topluyoruz. Katılımcılarımız, BES’in hem yatırımlar hem de geleceğin güvence

altına alınmasında güvenli liman olduğunu, bu süreçte tasarruflarını artırarak gösterdi. Halkımız orta uzun vadede olası kötü senaryoları göz önünde bulundurarak BES’i tercih etti. Bireysel emeklilik sektörü de dinamik alt yapısıyla korona sürecine kısa sürede uyum sağladı.”