Mapfre kredi kartı ödemelerini 1 ay erteledi

Şirket, hayata geçirdiği Kredi Kartlarına 1 Ay Erteleme Kampanyası ile kredi kartı ödemelerini 1 ay ertelediğini açıkladı. Mayıs dönemi içinde ödemelerini kredi kartı ile gerçekleştiren müşterilerinin ödemelerini bir sonraki aya erteleyeceğini duyurdu.

Taksit sayıları da artırıldı

Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle, Mapfre Sigorta müşterilerine fayda sağlamak için birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iş yeri, konut ve belirli segment kasko poliçelerinde yeni iş veya yenileme döneminde taksit adedi 11’e çıkarıldı. Mapfre Sigorta’nın, duyurduğu destek paketi kapsamında çalışanlarına, müşterilerine ve acentelerine yönelik hayata geçirdiği diğer uygulamalar arasında ise şunlar yer aldı: “Mapfre Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’na sahip bireysel ve kurumsal sağlık sigortalıları için COVID-19’u kapsam içine aldı. Müşterilerinin evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan onarım desteği alabilecekleri “Uzaktan Hasar Hizmetini” hayata geçirdi. Aynı zamanda olası bir hasar durumunda araç, evden teslim alıp eve teslim ediliyor.

Mapfre Go uygulaması üzerinden hasar süreçlerini online olarak yürütülebiliyor. Sağlık poliçelerine ait anlaşmalı/anlaşmasız kurumların faturalarını yüklenerek geri ödeme işlemleri başlatılabiliyor. Müşteriler; bireysel, grup sağlık ve hayat poliçesi başvurularını telefonla ya da e-posta ile iletebiliyor. Müşterilerinin konut poliçelerinde 3 bin TL’ye kadar olan hasarlarını fotoğraf ve faturalarıyla dijital olarak, iş yeri poliçelerinde ise 10 bin TL’ye kadar hasarlarının onarım sürecini evrak üzerinden, eksperlerinin desteğiyle yine uzaktan yönetebilmelerine imkân tanıdı.”

Acenteleri de unutmadı

Aynı zamanda Mapfre Sigorta, acentelerinin iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak için ticari ve sosyal olmak üzere bir dizi eylem planı da hayata geçirdi. Bu kapsamda; elementer branş komisyon ödemelerini haftalık olarak yapan Mapfre Sigorta, kasko, konut gibi ürünlerde de yıl başındaki kampanyaları uzattığını açıkladı. Ayrıca Turkcell Akademi’nin tüm eğitimleri acentelere ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.