BİST99.3681.61EURO7.61-0.47USD6.99-1.05ALTIN382.93-0.80
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerSigorta Haberleri Mapfre kredi kartı ödemelerini 1 ay erteledi
    ABONE OL
    12.05.2020 - 16:27 | | AA

    Mapfre kredi kartı ödemelerini 1 ay erteledi

    Mapfre Sigorta, Koronavirüs salgını sürecinde de çalışanlarının, müşterilerinin ve acentelerinin hayatını kolaylaştırmak için harekete geçirdi.

    Mapfre kredi kartı ödemelerini 1 ay erteledi

    Şirket, hayata geçirdiği Kredi Kartlarına 1 Ay Erteleme Kampanyası ile kredi kartı ödemelerini 1 ay ertelediğini açıkladı. Mayıs dönemi içinde ödemelerini kredi kartı ile gerçekleştiren müşterilerinin ödemelerini bir sonraki aya erteleyeceğini duyurdu.

    Taksit sayıları da artırıldı

    Dünyayı etkisi altına alan COVID-19 sebebiyle, Mapfre Sigorta müşterilerine fayda sağlamak için birçok uygulamayı hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda iş yeri, konut ve belirli segment kasko poliçelerinde yeni iş veya yenileme döneminde taksit adedi 11’e çıkarıldı. Mapfre Sigorta’nın, duyurduğu destek paketi kapsamında çalışanlarına, müşterilerine ve acentelerine yönelik hayata geçirdiği diğer uygulamalar arasında ise şunlar yer aldı: “Mapfre Özel ve Tamamlayıcı Sağlık Sigortaları’na sahip bireysel ve kurumsal sağlık sigortalıları için COVID-19’u kapsam içine aldı. Müşterilerinin evlerinden çıkmalarına gerek kalmadan onarım desteği alabilecekleri “Uzaktan Hasar Hizmetini” hayata geçirdi. Aynı zamanda olası bir hasar durumunda araç, evden teslim alıp eve teslim ediliyor.

    Mapfre Go uygulaması üzerinden hasar süreçlerini online olarak yürütülebiliyor. Sağlık poliçelerine ait anlaşmalı/anlaşmasız kurumların faturalarını yüklenerek geri ödeme işlemleri başlatılabiliyor. Müşteriler; bireysel, grup sağlık ve hayat poliçesi başvurularını telefonla ya da e-posta ile iletebiliyor. Müşterilerinin konut poliçelerinde 3 bin TL’ye kadar olan hasarlarını fotoğraf ve faturalarıyla dijital olarak, iş yeri poliçelerinde ise 10 bin TL’ye kadar hasarlarının onarım sürecini evrak üzerinden, eksperlerinin desteğiyle yine uzaktan yönetebilmelerine imkân tanıdı.”

    Acenteleri de unutmadı

    Aynı zamanda Mapfre Sigorta, acentelerinin iş süreçlerinin devamlılığını sağlamak için ticari ve sosyal olmak üzere bir dizi eylem planı da hayata geçirdi. Bu kapsamda; elementer branş komisyon ödemelerini haftalık olarak yapan Mapfre Sigorta, kasko, konut gibi ürünlerde de yıl başındaki kampanyaları uzattığını açıkladı. Ayrıca Turkcell Akademi’nin tüm eğitimleri acentelere ücretsiz olarak sunulmaya başlandı.

    Burcu Esmersoy: Benimki oyun oynarken önünden geçmişimdirCorona virüs nedeniyle evinde karantinada olan Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Son zamanlarda eğlenceli videolarıyla dikkat çeken sunucu, bunlara bir yenisini daha ekledi.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

    Kilitli motosikleti 40 saniyede çaldılar

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    SGK genelge gönderdi! Tüm işveren ve çalışanları ilgilendiriyor...

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    5N1K ekibinin yoğun bakımda zor anları

    16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, 4 gün tatil mi, yasak olan iller nereler? 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil ?

    16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı var mı, 4 gün tatil mi, yasak olan iller nereler? 19 Mayıs resmi tatil mi, kaç gün tatil ?

    Sıradaki Haber